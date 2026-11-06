Unfälle im Wald: Zwei Forstwirte schwer verletzt

Gleich zwei Steirer wurden am Freitag bei Arbeiten in ihren Wäldern schwer verletzt: In St. Radegund stürzte ein 58-Jähriger auf einen Forstweg ab, in Scheifling wurde ein 29-Jähriger von einer umfallenden Fichte getroffen.
Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 9.30 Uhr in St. Radegund bei Graz. Im Bereich Ringegg verlor ein 58-Jähriger das Gleichgewicht, nachdem er in einem steilen Waldstück einen Baum umgeschnitten hatte. Er stürzte etwa zweieinhalb Meter rücklings auf einen Forstweg und prallte dort mit dem Rücken auf einen Baumstamm.
58-Jähriger auf Intensivstation
Ein Bekannter des Manns, der bei den Waldarbeiten geholfen hatte, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz und vom Notarzt des Rettungshubschraubers C12 notversorgt, danach mittels Trage aus dem steilen Gelände gerettet und zum Rettungshubschrauber getragen. Im LKH Graz liegt der 58-Jährige nun auf der Intensivstation.
Fichte schleuderte Obersteirer zur Seite
Nur etwas mehr als zwei Stunden später der nächste Forstunfall in Scheifling (Bezirk Murau): Ein 29-Jähriger war in seinem Waldstück am Freiberg, auf etwa 1400 Meter Seehöhe, alleine mit Holzschlägerungsarbeiten tätig, als sich eine umgeschnittene Fichte in angrenzenden Bäumen verfing und schließlich mit einer Drehbewegung zu Boden fiel. Der Obersteirer wurde dabei zur Seite geschleudert und am linken Unterschenkel und im Kieferbereich schwer verletzt.
Der 29-Jährige konnte noch selbst die Rettungskräfte alarmieren. Die Erstversorgung wurde von einem First Responder, die weitere Versorgung vom Notarzt und der Rettung Murau durchgeführt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 17 flog den Schwerverletzten in das Klinikum Klagenfurt.
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