Unfälle im Wald: Zwei Forstwirte schwer verletzt

Fichte schleuderte Obersteirer zur Seite

Nur etwas mehr als zwei Stunden später der nächste Forstunfall in Scheifling (Bezirk Murau): Ein 29-Jähriger war in seinem Waldstück am Freiberg, auf etwa 1400 Meter Seehöhe, alleine mit Holzschlägerungsarbeiten tätig, als sich eine umgeschnittene Fichte in angrenzenden Bäumen verfing und schließlich mit einer Drehbewegung zu Boden fiel. Der Obersteirer wurde dabei zur Seite geschleudert und am linken Unterschenkel und im Kieferbereich schwer verletzt.