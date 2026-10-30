Mit vier Kindern im Auto gegen Traktor geprallt

Mutter und alle Kinder ins Krankenhaus gebracht

Bei der Kollision wurden die 43-jährige Einheimische und ihre vier Kinder (12, 8, 4 und ein halbes Jahre alt) erheblich verletzt und zur medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Traktorlenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.