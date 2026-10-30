Mit vier Kindern im Auto gegen Traktor geprallt

Schrecksekunden mit Folgen erlebte am Freitag eine Autolenkerin in Angerberg (Tiroler Bezirk Kufstein), als es zur Kollision mit einem Traktor kam. Im Auto der Frau waren auch ihre vier Kinder ...
Zum Unfall kam es gegen 10.15 Uhr auf der Unterinntalstraße im Gemeindegebiet von Angerberg. Die Lenkerin prallte dabei mit ihrem Pkw frontal mit einem Traktor-Gespann zusammen.
Mutter und alle Kinder ins Krankenhaus gebracht
Bei der Kollision wurden die 43-jährige Einheimische und ihre vier Kinder (12, 8, 4 und ein halbes Jahre alt) erheblich verletzt und zur medizinischen Abklärung mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Traktorlenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Bei der Unfallaufnahme waren zwei Polizeistreifen der PI Wörgl, zwei Rettungsfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Angerberg im Einsatz.
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