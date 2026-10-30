Teletext verschwindet! TV-Riesen sagen Servus

Selbst Programmüberblick nicht mehr interessant

Ganz überraschend kommt der Schritt allerdings nicht. Bereits Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 sein Angebot deutlich zusammengestrichen. Seitdem gab es dort im Wesentlichen nur noch Informationen zum Fernsehprogramm. Nachrichten waren bereits verschwunden: Auf Seite 111 wurde stattdessen auf die News-Seite von „Joyn“ verwiesen. Auch Sportnachrichten und Ergebnisse wurden gestrichen. Auf der entsprechenden Tafel 200 fand sich zuletzt nur noch ein Hinweis auf die Website ran.de und die „ran“-App.