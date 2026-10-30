Teletext verschwindet! TV-Riesen sagen Servus

Eine Seite, die für Millionen Fernsehzuschauer jahrzehntelang zum Alltag gehörte, verschwindet endgültig vom Bildschirm. Wer bei ProSieben oder Sat.1 künftig schnell das Programm nachschlagen oder Informationen abrufen möchte, muss sich umgewöhnen. Denn die Sendergruppe hat das Aus ihres Teletexts angekündigt - der Grund ist eindeutig.
Anfang 2027 sollen die Teletext-Angebote von ProSiebenSat.1 eingestellt werden. Betroffen sind unter anderem die Teletext-Dienste von ProSieben und Sat.1. Auf deren Startseiten werden Nutzer bereits über das bevorstehende Ende informiert.
Interesse „tendiert gegen Null“
Die Begründung der Sendergruppe fällt deutlich aus. Das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an den Teletext-Angeboten tendiere „gegen Null“, erklärte ein Sprecher gegenüber dem Branchenportal „DWDL“. Als schnelle und zuverlässige Informationsquelle - insbesondere rund um das eigene Programm - habe mittlerweile die Streamingplattform „Joyn“ den Videotext abgelöst.
Selbst Programmüberblick nicht mehr interessant
Ganz überraschend kommt der Schritt allerdings nicht. Bereits Anfang 2025 hatte ProSiebenSat.1 sein Angebot deutlich zusammengestrichen. Seitdem gab es dort im Wesentlichen nur noch Informationen zum Fernsehprogramm. Nachrichten waren bereits verschwunden: Auf Seite 111 wurde stattdessen auf die News-Seite von „Joyn“ verwiesen. Auch Sportnachrichten und Ergebnisse wurden gestrichen. Auf der entsprechenden Tafel 200 fand sich zuletzt nur noch ein Hinweis auf die Website ran.de und die „ran“-App.
Damals hatte die Sendergruppe noch argumentiert, man biete im Teletext genau jene Informationen an, nach denen das Publikum dort zuletzt hauptsächlich gesucht habe - nämlich zum Fernsehprogramm. Nun scheint selbst dafür die Nachfrage zu gering geworden zu sein.
Auch andere Sender dünnen Angebot aus
Der Rückgang betrifft nicht nur ProSiebenSat.1. Die Nutzung von Teletext-Angeboten ist seit Jahren rückläufig. Auch andere Fernsehsender haben deshalb bereits Inhalte gestrichen. Das ZDF verzichtet beispielsweise bereits auf Sportnachrichten und Börsenkurse. Mehrere Dritte Programme der ARD übernahmen zudem anstelle eines eigenen Angebots mittlerweile den ARD-Text.
Untertitel bleiben erhalten
Mit dem Ende des Teletexts verschwindet bei ProSiebenSat.1 allerdings auch ein bisheriger technischer Weg, Fernsehsendungen mit Untertiteln zu verfolgen. Ganz darauf verzichten müssen Zuschauer aber nicht. Die Untertitel bleiben erhalten und können künftig direkt über die Einstellungen des Fernsehgeräts oder des Receivers aktiviert werden.
Die Sendergruppe spricht dabei von einem zeitgemäßen digitalen Zugang zu Untertiteln. Es ändere sich lediglich der technische Weg, über den diese abgerufen werden können.
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