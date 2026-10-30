Katze getötet: „Man muss von Sadisten ausgehen“

Schwarze Katze, Kreuz – ist das das Werk von Satanisten? Eine perverse Grusel-Tat? Oder die Nachahmung des entsetzlichen „Schmotzer“-Falles (vier Männer hatten in Tirol einen Kater mit einer Schaufel getötet, das unter Gelächter gefilmt)? „Sicher ist, dass man bei den Tätern oder dem Täter von Sadisten ausgehen muss“, urteilt der bekannte Psychiater Manfred Walzl. „Und nicht ausschließen kann, dass so einer wieder zuschlägt.“