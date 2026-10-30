Ex-Funktionär räumt auf: „Ich habe die Nase voll!“

Kritik ebenso gegen WKO

„Ich habe die Nase voll“, findet der Ex-Funktionär scharfe Worte: „Wer etwas bewegen will, bekommt nicht mehr den nötigen Rückhalt. Vorschläge und Initiativen werden nicht ausreichend unterstützt. Bei manchen Führungskräften hat man den Eindruck, der Erhalt ihrer Position ist wichtiger geworden als die Arbeit für die Mitglieder.“ Schweitzers Kritik ist ein Rundumschlag und richtet sich ebenso gegen die Bundes-WKO: „Man wolle sparen, heißt es – und kündigt 200 Mitarbeiter. 41 Vizepräsidenten mit einem monatlichen Gehalt im fünfstelligen Bereich bleiben hingegen!“