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In Klostermarienberg

Kastanienfest sucht jetzt einen neuen Chef

Burgenland
30.10.2026 10:38
Das beliebte Kastanienfest braucht neue Organisatoren.
Das beliebte Kastanienfest braucht neue Organisatoren.(Bild: Vanessa Wittmann)
Porträt von Vanessa Wittmann
Von Vanessa Wittmann

Der Organisator des Festes in Klostermarienberg zieht sich zurück. Jetzt ist die nächste Generation gefragt.

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Angebrannte Kastanien und zu wenig Nachschub: So holprig begann 1994 das Klostermarienberger Kastanienfest. Heute ist es ein Aushängeschild des kleinen Ortes. Einer, der diese Entwicklung maßgeblich mitgeprägt hat, zieht sich nun zurück.

Nachfolge ungewiss
Stefan Trenovatz (80) war im Oktober zum letzten Mal für die Organisation verantwortlich. Wer das Fest künftig übernimmt, ist noch ungewiss. Seit der Premiere kümmerte sich Trenovatz um das Kastanienbraten. Als 2018 das damalige Organisationsteam zurücktrat und sich kein Nachfolger fand, übernahm er auch die Gesamtleitung. Mehr als 100 freiwillige Helfer tragen jährlich zum Gelingen bei.

Trenovatz (80) zieht sich nach 31 Jahren zurück.
Trenovatz (80) zieht sich nach 31 Jahren zurück.(Bild: Vanessa Wittmann)

Verantwortung übernahm Trenovatz auch abseits des Festes: Schon in den 1970er-Jahren leitete er mehrere Vereine, von 1982 bis 2002 war er Bürgermeister der Großgemeinde Mannersdorf an der Rabnitz. Auch die Renovierung des ehemaligen Saustalls trieb er voran. „Ich habe in meiner Kindheit gelernt, was Verantwortung übernehmen bedeutet“, sagt er.

Einzelpersonen oder Team gesucht
Jetzt will der 80-Jährige ein Versprechen an seine Frau einlösen und kürzertreten. Gesucht werden Einzelpersonen oder ein Team, das die monatelangen Vorbereitungen übernimmt. Trenovatz will sein Wissen weitergeben und bei Bedarf mithelfen. Sein Wunsch: „Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Kastanienfest, in welcher Form auch immer, noch viele Jahre ein fester Bestandteil unserer Dorfgemeinschaft bleiben würde.“

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