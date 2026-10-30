Kastanienfest sucht jetzt einen neuen Chef

Der Organisator des Festes in Klostermarienberg zieht sich zurück. Jetzt ist die nächste Generation gefragt.
Angebrannte Kastanien und zu wenig Nachschub: So holprig begann 1994 das Klostermarienberger Kastanienfest. Heute ist es ein Aushängeschild des kleinen Ortes. Einer, der diese Entwicklung maßgeblich mitgeprägt hat, zieht sich nun zurück.
Nachfolge ungewiss
Stefan Trenovatz (80) war im Oktober zum letzten Mal für die Organisation verantwortlich. Wer das Fest künftig übernimmt, ist noch ungewiss. Seit der Premiere kümmerte sich Trenovatz um das Kastanienbraten. Als 2018 das damalige Organisationsteam zurücktrat und sich kein Nachfolger fand, übernahm er auch die Gesamtleitung. Mehr als 100 freiwillige Helfer tragen jährlich zum Gelingen bei.
Verantwortung übernahm Trenovatz auch abseits des Festes: Schon in den 1970er-Jahren leitete er mehrere Vereine, von 1982 bis 2002 war er Bürgermeister der Großgemeinde Mannersdorf an der Rabnitz. Auch die Renovierung des ehemaligen Saustalls trieb er voran. „Ich habe in meiner Kindheit gelernt, was Verantwortung übernehmen bedeutet“, sagt er.
Einzelpersonen oder Team gesucht
Jetzt will der 80-Jährige ein Versprechen an seine Frau einlösen und kürzertreten. Gesucht werden Einzelpersonen oder ein Team, das die monatelangen Vorbereitungen übernimmt. Trenovatz will sein Wissen weitergeben und bei Bedarf mithelfen. Sein Wunsch: „Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Kastanienfest, in welcher Form auch immer, noch viele Jahre ein fester Bestandteil unserer Dorfgemeinschaft bleiben würde.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.