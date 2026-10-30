Kastanienfest sucht jetzt einen neuen Chef

Einzelpersonen oder Team gesucht

Jetzt will der 80-Jährige ein Versprechen an seine Frau einlösen und kürzertreten. Gesucht werden Einzelpersonen oder ein Team, das die monatelangen Vorbereitungen übernimmt. Trenovatz will sein Wissen weitergeben und bei Bedarf mithelfen. Sein Wunsch: „Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Kastanienfest, in welcher Form auch immer, noch viele Jahre ein fester Bestandteil unserer Dorfgemeinschaft bleiben würde.“