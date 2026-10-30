Cybersecurity: „KI-Tsunami rollt über uns hinweg“

Eine neue Studie deckt erhebliche Sicherheitslücken in Österreichs Gemeinden auf. Cybersecurity-Experte Manuel Löw-Beer warnt in „Krone zu Mittag“ vor einer wachsenden Gefahr durch KI-gestützte Hackerangriffe. Oft reicht eine einzige Schwachstelle, um sensible Bürgerdaten zu stehlen. Doch wie gelangen Hacker an Passwörter und persönliche Informationen? Und wie können sich Gemeinden und Bürger schützen? Antworten darauf gibt der Experte im Interview.