Busfahren wird für Senioren im Burgenland billiger

Gute Nachrichten gibt es für alle Senioren (65+), die mit den Bussen der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) unterwegs sind: Ab 1. Jänner 2027 brauchen sie keine ÖBB-Vorteilscard mehr, um den ermäßigten Tarif zu bekommen. Ein gültiger Lichtbildausweis genügt. Damit endet eine Regelung, die bei Pensionisten für viel Unmut gesorgt hatte. Wie die „Krone“ berichtete, mussten sie bisher 31 Euro für die Vorteilscard bezahlen, selbst wenn sie nur mit dem Bus fuhren.