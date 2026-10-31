Busfahren wird für Senioren im Burgenland billiger

31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard, obwohl weit und breit kein Zug hält: Diese Regelung sorgte vor allem im Süd- und Mittelburgenland bei Senioren für Empörung. Jetzt kommt die Kehrtwende. Ab Jänner 2027 reicht ein Lichtbildausweis, um den ermäßigten Tarif für Bustickets der VBB zu bekommen.
Gute Nachrichten gibt es für alle Senioren (65+), die mit den Bussen der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) unterwegs sind: Ab 1. Jänner 2027 brauchen sie keine ÖBB-Vorteilscard mehr, um den ermäßigten Tarif zu bekommen. Ein gültiger Lichtbildausweis genügt. Damit endet eine Regelung, die bei Pensionisten für viel Unmut gesorgt hatte. Wie die „Krone“ berichtete, mussten sie bisher 31 Euro für die Vorteilscard bezahlen, selbst wenn sie nur mit dem Bus fuhren.
VBB machten sich für Änderung beim VOR stark
Die VBB hatten sich deshalb für eine Änderung starkgemacht und zwischenzeitlich sogar einen ÖBB-Ticketshop in Oberwart eingerichtet, damit die Fahrgäste für den Kauf der Vorteilscard nicht eigens zu einem Bahnhof fahren mussten. Nun ist die umstrittene Regelung gefallen. „Da ist uns ein weiterer großer Schritt gelungen“, freut sich VBB-Geschäftsführer Johannes Jandrisevits.
Auch Studenten unter 26 Jahren profitieren von der Neuregelung: Für eine ermäßigte VOR-Monatskarte reicht künftig ihr Studierendenausweis.
Neue Kurse ab 31. Oktober
Weitere Neuerungen gibt es bereits ab heute, 31. Oktober. Zwei zusätzliche Spätkurse (22.33 Uhr und 0:33 Uhr) fahren samstags von Wiener Neustadt nach Steinberg/Rabnitz. Ab 3. November werden zudem mehrere Schülerbuslinien verstärkt. Auf den Linien B9, B14 und B20 sind künftig auch Fahrten innerhalb von Eisenstadt und Wiener Neustadt möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.