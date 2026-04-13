Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang

Genau 23,60 Euro kostet eine Fahrt mit dem Bus der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) von Oberwart nach Eisenstadt. Mit Seniorenrabatt sind es 14,20 Euro. Wer diesen günstigeren Preis haben will, muss sich allerdings zuerst um 31 Euro eine Vorteilscard der ÖBB lösen. Dass in den Bezirken Oberwart und Güssing gar kein Zug fährt, spielt dabei keine Rolle. Die Vorgabe ist nicht neu, wurde in der Vergangenheit aber nicht so streng kontrolliert.