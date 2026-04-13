Senioren zahlen für Rabatt: Ärger um Ticket-Zwang

Um günstiger mit dem Bus zu fahren, müssen Fahrgäste (65+) 31 Euro für eine ÖBB-Vorteilscard zahlen – auch dort, wo kein Zug fährt. Die VBB halten das für ungerecht und gehen gemeinsam mit Partnern rechtlich dagegen vor.
Genau 23,60 Euro kostet eine Fahrt mit dem Bus der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) von Oberwart nach Eisenstadt. Mit Seniorenrabatt sind es 14,20 Euro. Wer diesen günstigeren Preis haben will, muss sich allerdings zuerst um 31 Euro eine Vorteilscard der ÖBB lösen. Dass in den Bezirken Oberwart und Güssing gar kein Zug fährt, spielt dabei keine Rolle. Die Vorgabe ist nicht neu, wurde in der Vergangenheit aber nicht so streng kontrolliert.
Aus Kulanz habe man vielfach darauf verzichtet, heißt es seitens der VBB. „Ein Hinweis aus dem Verkehrsverbund Ostregion zwinge uns nun dazu, die bestehenden Tarifbestimmungen konsequent anzuwenden.“
Empörung bei älteren Fahrgästen wächst
Der Ärger bei den Fahrgästen ist dementsprechend groß. „Geht man in Österreich jetzt so mit alten Menschen um?“ „Wozu soll ich mir ein ÖBB-Ticket kaufen, wenn ich nur mit dem Bus unterwegs bin?“ Mit solchen Fragen wenden sich in den vergangenen Wochen zahlreiche verärgerte Pensionisten an die Verkehrsbetriebe.
„Muss ich mich künftig auch darauf einstellen, ein Ticket der Wiener Linien zu kaufen, wenn ich innerhalb des Burgenlandes unterwegs bin?“, neckt eine „Krone“-Leserin und zielt damit die Ungerechtigkeit an.
Situation nicht zufriedenstellend
Auch bei den Verkehrsbetrieben selbst stößt die Regel auf Kritik. Man könne den Unmut gut nachvollziehen, die aktuelle Situation sei nicht zufriedenstellend, heißt es. Vor allem im Süd- und Mittelburgenland treffe sie ausgerechnet jene, die keinen Zugang zur Bahn haben und dennoch zahlen müssen.
VBB gehen mit Partnern jetzt rechtlich vor
Hintergrund ist die Tarifstruktur im Verkehrsverbund Ostregion. Wien, Niederösterreich und das Burgenland bilden ein gemeinsames System, das vor allem für Pendler sinnvoll ist. Änderungen erfordern jedoch Einstimmigkeit. Bislang blockieren die ÖBB jede Anpassung. Gegen diese Ungerechtigkeit gehen die Verkehrsbetriebe nun mit rechtlichen Schritte vor. Gemeinsam mit beteiligten Partnern treiben sie eine Änderung der Tarifbestimmungen voran. Ein erster kleiner Schritt ist jetzt gelungen.
Günstiger wird es dadurch zwar noch nicht, aber zumindest seniorenfreundlicher: Ab 4. Mai gibt es die ÖBB-Vorteilscard auch im Ticketshop der VBB in Oberwart zu kaufen. Bisher war sie nur online und an Bahnhöfen erhältlich und die sucht man in den Bezirken Oberwart und Güssing bekanntlich vergebens.
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