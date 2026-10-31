Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Alea (acht Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Hat sie sich eingelebt, ist sie freundlich und verspielt. Aufgrund ihrer Unsicherheit sollten keine Kinder im Haushalt leben. Anderen Hunden begegnet sie freundlich interessiert. Aufgrund einer Allergie benötigt sie Spezialfutter. Sie hat HD, zeigt aber dank guter Bemuskelung aber keinerlei Einschränkungen und braucht keine Medikamente. Die Hündin ist sehr geräuschempfindlich und sucht daher ein ruhiges Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lajna (vier Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Mit anderen Hunden ist sie gut verträglich. Die sensible Hündin sucht ein ruhiges Zuhause mit Garten, in dem sie in ihrem eigenen Tempo ankommen darf. Ein Zweithund ist keine Voraussetzung, wäre für sie jedoch von Vorteil, da sie sich gut an einem Artgenossen orientieren kann. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lord (vier Jahre) ist ein freundlicher Herdenschutz-Mischling. Begegnungen mit Artgenossen an der Leine stressen ihn, auch sein Futter verteidigt er. Aufgrund seiner Spondylosen benötigt er bei Bedarf Schmerzmittel. Gesucht werden souveräne Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause mit Garten schenken. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cookie (zwölf Jahre) liebt Tricks und will beschäftigt werden. Der lernwillige Rüde wünscht sich geduldige Hundehalter mit Garten, die ihm mit klarer Routine Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Drei Wellensittiche (einer im Bild) sind auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause. Wichtig sind ausreichend Platz, täglicher Freiflug, Beschäftigung und eine liebevolle Betreuung. 0699/101 873 80
Chira (sechs Jahre) ist eine lustige, freundliche Hündin, die gerne mittendrin ist und gemeinsame Spaziergänge genauso genießt wie gemütliche Momente. Sie sucht aktive, erfahrene Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Nova (zwei Jahre) ist eine freundliche, intelligente Schäfer-Mixhündin, die nach der liebevollen Aufzucht ihrer sieben Welpen nun selbst im Mittelpunkt stehen darf. Sie sucht aktive, hundeerfahrene Menschen, die Freude an Bewegung und Kopfarbeit haben und ihr bei Hundebegegnungen und anderen aufregenden Reizen Sicherheit und Orientierung vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lector (zwei Jahre) wurde gemeinsam mit seiner Kaninchenfreundin Lessly in einem Transporter herzlos ausgesetzt. Im TierQuarTier wurden sie aufgepäppelt. Nun sucht das entzückende Duo ein liebevolles Zuhause mit geräumigem Gehege und viel Platz zum Hoppeln und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Betty und Lio (in etwa fünf Monate) sind anfangs etwas zurückhaltend. Haben sie einmal Vertrauen gefasst, zeigen sich die beiden Mischlinge von ihrer verschmusten Seite. Nun sucht das entzückende Duo liebevolle und verantwortungsbewusste Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/283 00 23
Trotz seiner schweren Vergangenheit hat Melo (vier Jahre) sein Vertrauen in Menschen nicht verloren. Der liebe Rüde ist auch gut mit Artgenossen verträglich. Das Laufen an der Leine sowie die Stubenreinheit muss der ehemalige Kettenhund noch lernen. Gesucht wird ein ruhiger Platz bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Roko (neun Jahre) ist nach einer kurzen Kennenlernphase aufgeschlossen und neugierig. Er benötigt Menschen die seine Körpersprache verstehen. Ein Lebensplatz mit Garten bei aktiven Menschen wäre ideal. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Schurli (sieben Jahre) ist ein stattlicher Bursche mit viel Energie. Manchmal geht sein Temperament mit ihm durch – dabei ist er sich seiner Kraft nicht immer bewusst. Aufregungen stressen den lieben Riesen. Deshalb sucht er ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei geduldigen Menschen, die ihm Sicherheit geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bonsai (ein Jahr) ist ein freundlicher, aufgeweckter Mischling, der menschenfreundlich ist, bei Fremden jedoch etwas Zeit braucht. Er ist lernfreudig, futtermotiviert und wünscht sich aktive Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Michael (zwei Jahre) kam nach dem Tod seines Besitzers ins TierQuarTier. Der Kaninchenbub wünscht sich ein artgerechtes Zuhause bei erfahrenen Haltern, regelmäßige Zahnkontrollen und passende Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Bellissa (zwölf Jahre) ist eine liebevolle, aufgeschlossene Hündin, die kleine Spaziergänge und Kuscheleinheiten genießt. Für ihren Lebensabend wünscht sie sich ein liebevolles Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rex (acht Jahre) hat sein Zuhause verloren und musste sich von seinem Besitzer verabschieden. Der anhängliche Mischling wünscht sich einen Einzelplatz am Land bei einfühlsamen, Hundehaltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0660/911 34 64
Falco (fünf Jahre) braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mit Hündinnen ist der Rüde gut verträglich. Im Tierheim zeigt er sich jedoch stressbedingt reaktiv. Gesucht werden hundeerfahrene Menschen mit ausreichend Zeit für Beschäftigung, die ihm ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Din (acht Jahre) ist ein schüchterner Hund, der Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Vor großen Hunden fürchtet er sich. Für den sensiblen Rüden wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht, idealerweise bei einem kleineren Zweithund, der ihm Sicherheit vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (10) schwer, weshalb für den spazierfreudigen Rüden ein Zuhause bei einer alleinstehenden Frau gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rex (sechs Jahre) ist ein menschenbezogener Mischling. Mit anderen Hunden ist der Rüde nicht verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, in dem er endlich ankommen darf, bei erfahrenen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Im TierQuarTier Wien warten derzeit Degus auf liebevolle Lebensplätze mit viel Beschäftigung und passenden Artgenossen. Sie sind äußerst gesellige, intelligente und tagaktive Tiere. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Bruno (ein Jahr) ist ein aufgeschlossener, freundlicher Shar-Pei-Mix, der lange Spaziergänge liebt und mit großer Neugier seine Umgebung erkundet. Gesucht werden Halter, die ihm ausreichend Raum geben, seine Umwelt in seinem eigenen Tempo kennenzulernen und seinen Entdeckerdrang auszuleben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Nepomuk (zehn Jahre) ist ein Yorkshire Terrier, der Fremden mit Skepsis begegnet und Zeit braucht, um Vertrauen zufassen. Für ihn wird ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Bacon (6) ist menschenfreundlich, verträglich mit Artgenossen und kennt die Grundkommandos. An der lockeren Leine gehen und das Alleinbleiben muss er noch lernen. Da Letzteres bisher nicht geklappt hat, braucht es dafür Zeit und Geduld – oder eine Betreuung als Alternative. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Milkshake und sein Bruder Bruno (zwei Jahre) suchen gemeinsam ein kinderloses Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sansa (ein Jahr) ist eine taube, unsichere Hündin, die Zeit braucht. Für die schüchterne Fellnase wird ein ruhiges Zuhause gesucht, in dem sie mit geduldigen Haltern in ihrem Tempo die Welt entdecken darf. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dona (drei Jahre) ist menschenfreundlich – neigt in Stresssituationen jedoch zum Zwicken. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Für die liebe Hündin wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Frederico (fünf Jahre) wurde ungepflegt auf der Straße gefunden. Im TierQuarTier wurde er aufgepäppelt und nun ist der liebe Kaninchenbub auf der Suche nach einem Zuhause mit viel Platz, guter Pflege und passenden Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Spike (acht Jahre) ist ein sensibler und aktiver Rüde, der sich nach Sicherheit und Geborgenheit sehnt. Der liebe Mischling wünscht sich endlich ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Amaretto (zehn Jahre) ist ein freundlicher Labrador-Mix, der gemütliche Spaziergänge, gutes Futter und gemeinsame Zeit genießt. Für seinen Lebensabend sucht der Senior ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Ceba (zwei Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie dieses aufgebaut, zeigt sie sich verschmust und verspielt. An der Stubenreinheit muss noch gearbeitet werden, wobei Ceba sehr lernfreudig ist. Für sie wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause am Stadtrand, gerne mit einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bella (neun Jahre) zeigt sich sehr menschenbezogen – mit Artgenossen ist sie nicht verträglich. Leinenführigkeit sowie Hundebegegnungen müssen weiterhin ruhig und mit positiver Bestärkung trainiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Damon (fünf Jahre) ist ein freundlicher Vierbeiner, der sich mit Artgenossen nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Inna (zwölf Jahre) ist eine liebe, unkompliziert und verschmuste Hündin. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen benötigt sie täglich Medikamente. Für die freundliche Seniorin wird ein barrierefreies, kuscheliges Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Georg (drei Jahre) wurde ungepflegt bei einem Müllplatz ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen. Der noch ängstliche Kaninchenbub sucht nun ein ruhiges, liebevolles Zuhause mit passenden Artgenossen, in dem er Sicherheit findet und langsam Vertrauen fassen darf. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Doja (vier Jahre) ist eine anfangs skeptische Dobermann-Hündin, die fremde Menschen zunächst verbellt. Hat sie Vertrauen gefasst, zeigt sie sich freundlich und zugänglich. Gesucht werden aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihre Grenzen respektieren und ihr Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Marty (sechs Jahre) ist ein aktiver und intelligenter Mischling, der Fremden mit großer Skepsis begegnet und Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz bei erfahrenen Hundehaltern mit klarer, verständnisvoller Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.