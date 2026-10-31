Polen: Präsident dringt in Verfassungsgericht ein

Die Juristin gehört zu den fünf neuen Verfassungsrichtern, die Nawrocki nicht vereidigen wollte, obwohl sie vom Parlament mit den Stimmen der Regierungsmehrheit nominiert worden war. Nawrocki gehört ebenfalls zum Lager der PiS, die das Land von 2015 bis 2023 regierte und das Gericht mit ihr politisch nahestehenden Richtern besetzt hat. Der Europäische Gerichtshof stellte seinerzeit fest, das polnische Verfassungsgericht könne aufgrund gravierender Mängel bei der Ernennung seiner Richter und damaligen Präsidentin unter Ägide der PiS nicht als unabhängig und unparteiisch angesehen werden.