Erstaunlich! Es grenzt an ein sportliches Wunder

Täglich grüßt das Murmeltier. Die Halle ist ausverkauft, die Storys geben viel her: Alexander Zverev kürte sich zur Nummer eins, Carlos Alcaraz begeistert mit seinen genialen Schlägen und Flavio Cobolli rührte mit seinem tränenreichen Aus das Publikum. Eine Art Oktoberfest-Stimmung in der Stadthalle – mit feiernden und singenden Fans. Die Atmosphäre ist so ausgelassen wie bei den Grand Slams von Melbourne und New York, wo die Party mit dem Sport fast auf gleicher Ebene steht. Die Nachfrage steigt rasant: Sogar bis zu 450 Euro wurden auf dem Schwarzmarkt für Tickets geboten. Das gab es beim Tennis in Wien noch nie …