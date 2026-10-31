Mit Kraft zurück: So wird Marterbauer Vizekanzler

Nun startet das „Projekt Vizekanzler“

Die Ferienwoche nutzte er bereits für erste Termine im Büro, am Freitag gab es eine lange Besprechung mit seinem Team. In der kommenden Woche will der SPÖ-Finanzminister dann wieder voll durchstarten, und das mit einem prallen Terminkalender. Schon am Dienstag lädt Marterbauer gemeinsam mit Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) zu einer Pressekonferenz. Thema: Digitale Belege. Am Mittwoch ist traditionell Ministerrat. Der 61-Jährige nimmt nun auch vermehrt wieder Abendtermine wahr, etwa am Donnerstag beim Senat der Wirtschaft.