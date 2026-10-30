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Will beer get more expensive everywhere—or not?

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30.10.2026 13:00
Can we still afford beer?
Can we still afford beer?(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Robert Loy
Porträt von Constantin Handl
Von Robert Loy und Constantin Handl

Zipfer, Kaiser, Gösser, and others are raising prices, and others plan to follow suit. Here’s how bar owners and breweries are reacting—and why some now even want to serve a “Halbe” and a “Seiterl” at lower prices.

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A half-liter of beer at a bar for five euros—that could soon be a thing of the past. As reported, Brau Union, with its brands Zipfer, Kaiser, Gösser, and others, is once again raising prices. This is already the fourth price increase in three years. Since January 2024, the industry leader’s wholesale prices have thus risen by a total of nearly 14 percent.

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