Ärzte-Team wirft für Spieler alles in die Schlacht

Es war die große Schrecksekunde des Turniers. Im Viertelfinale Daniil Medwedew – Adrian Mannarino kippte ein Balljunge um, musste abtransportiert werden. Ein Vorfall, wie er leider immer wieder passiert. Oft aufgrund von Dehydration. Für solche Fälle ist zum Glück stets ein Notarzt vor Ort. Von dem kam alsbald Entwarnung: Dem Jungen geht es wieder gut, er durfte sich im Pressezentrum sogar ein Foto mit Medwedew abholen.