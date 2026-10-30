Caro Fux: Ein Tourfinale voller Schmäh und Tränen

Dass dieser Erfolg keineswegs selbstverständlich ist, zeigte ein Blick in ihre Vergangenheit. „Vor sechs Jahren war ich noch Frau Lehrerin und bin dann aber leider in ein tiefes Loch gefallen. Man nennt es auch Burn-out“, erzählte sie offen. Die Musik habe ihr damals wieder herausgeholfen. Dabei erinnerte sie sich auch an ihre mittlerweile verstorbene Großmutter. „Meine Oma hat immer gesagt: Unkraut vergeht nicht.“ Ohne sie würde Fux heute wohl nicht auf dieser Bühne stehen. „Wir brauchen Menschen, die uns lieben und uns einfach gut finden“, sagte sie. „Ich wünsche euch so einen Menschen, der euch gern hat und euch pusht. Mama, Papa, Oma, Opa oder Postler.“ Letzteres sorgte natürlich für Gelächter – schließlich habe auch ihr eigener Postler einen besonderen Platz in ihrem Herzen, weil er ihre Zalando-Pakete immer zuverlässig vor die Tür bringe. „Der Song ist für meine Oma“, kündigte sie anschließend „Du bist do“ an und schlug damit deutlich ruhigere Töne an. Gleich darauf widmete sie sich den nächsten wichtigen Menschen in ihrem Leben: den Müttern. „Wenn heute wichtige Leute da sind, dann sind heute die Mamas da“, erklärte sie. „Sie sind so wichtig im Leben. Ohne meine wäre ich nämlich verhungert.“ Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: „Liebe Mütter, die ihr alle da seid, wir brauchen euch. Schaut’s auf euch und geht’s auf ein Caro-Fux-Konzert!“

Mit „Mama bitte“ folgte die passende musikalische Liebeserklärung. Gerade bei dieser Nummer kam ihre unverkennbare Stimme besonders gut zur Geltung. Dieses leicht Raue, das sich immer wieder zwischen die Töne mischt, verleiht ihrem Gesang einen ganz eigenen Charakter. Begeistert wurde mitgesungen und geklatscht, ehe es mit „Foiobst“ und „Wunderschei“ weiterging. Bei Letzterem verließ die 33-Jährige sogar die Bühne und mischte sich unter die Menge, um ganz hinten im Lokal weiterzusingen.