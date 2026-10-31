Hartnäckiger Nebel in vielen Teilen des Landes

Mit einer dicken Nebelsuppe startet Österreich in den Samstag. Im Süden und Westen des Landes kommt allerdings schon bald die Sonne durch. Überall sonst bleibt es aber trüb, auch mit Regen ist zu rechnen.
Während im Süden und Westen Österreichs sogar bis zum Abend hin die Sonne scheint, halten sich die Nebelfelder insbesondere in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und dem Burgenland hartnäckig. Hier wird es auch immer wieder regnen oder zumindest nieseln.
Ob und wann es in Ihrer Region regnen wird, können Sie in unserem Regen-Tracker überprüfen:
Im Osten kommt auch noch lebhafter Wind dazu. In der Früh erreichen die Temperaturen gerade einmal minus zwei bis plus acht Grad.
Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!
Im Laufe des Tages steigen die Werte dann auf bis zu 14 Grad. Am wärmsten wird es im Süden und Südosten des Landes.
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