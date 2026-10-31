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Stammzellen gespendet

19-Jähriger rettete Krebspatient das Leben

Salzburg
31.10.2026 06:00
Matteo La Masson aus Seeham hat bereits zweimal seine Blutstammzellen gespendet: „Es ist echt ...
Matteo La Masson aus Seeham hat bereits zweimal seine Blutstammzellen gespendet: „Es ist echt zum Aushalten.“(Bild: zVg)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Der Salzburger Matteo La Masson spendete mehrfach seine Blutstammzellen – und schenkte einem Leukämiekranken so gleich zweifach neue Hoffnung. Der Appell des 19-Jährigen: „Lasst euch unbedingt als mögliche Spender registrieren!“   

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Manchmal haben Mütter eben doch Recht. „Meine Mama hat mir gesagt, dass ich mich als möglicher Spender registrieren lassen soll. Sie meinte, dass das etwas wirklich Gutes ist“, lacht Matteo Le Masson. Der Seehamer befolgte den Rat seiner Mutter und ließ sich in der Datenbank der Leukämiehilfe „Geben für Leben“ registrieren. Aber: „Ich habe nicht wirklich geglaubt, dass es jemals wirklich richtig ernst werden könnte.“

Anruf kam kurz nach dem Geburtstag
Falsch gedacht! Drei Monate nach seinem 18. Geburtstag bekam Le Masson tatsächlich einen Anruf. Er käme als möglicher Stammzellenspender für einen krebskranken Deutschen mittleren Alters in Frage. Danach ging alles ganz schnell: Ein Bluttest zeigte, dass La Masson dem Mann tatsächlich helfen könnte. Beinahe unfassbar: Die Chancen stehen knapp eins zu 500.000, dass dies genetisch überhaupt möglich ist.

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In einer Wiener Klinik spendete er im vergangenen Jahr seine Blutstammzellen. „Das Ganze dauerte fünf bis sechs Stunden. Nicht angenehm, aber absolut zum Aushalten“, meint der Facharbeiter. Damit nicht genug: Im vergangenen Monat spendete La Masson erneut seine Stammzellen. „Der Mann benötigte sie nochmal. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit“, betont der 19-Jährige. Läuft alles, wie erhofft, könnte es in Zukunft gar zu einem Treffen zwischen Le Masson und dem Leukämiepatienten kommen. „Das würde mich wirklich sehr freuen.“

Jetzt als Spender registrieren lassen
Über die Leukämiehilfe „Geben für Leben“ kann man sich jederzeit ein kostenloses Set für einen Wangenabstrich bestellen – und sich so rasch und unkompliziert als möglicher Spender registrieren. Der Appell von La Masson: „Macht das unbedingt!“

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