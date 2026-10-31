19-Jähriger rettete Krebspatient das Leben

In einer Wiener Klinik spendete er im vergangenen Jahr seine Blutstammzellen. „Das Ganze dauerte fünf bis sechs Stunden. Nicht angenehm, aber absolut zum Aushalten“, meint der Facharbeiter. Damit nicht genug: Im vergangenen Monat spendete La Masson erneut seine Stammzellen. „Der Mann benötigte sie nochmal. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit“, betont der 19-Jährige. Läuft alles, wie erhofft, könnte es in Zukunft gar zu einem Treffen zwischen Le Masson und dem Leukämiepatienten kommen. „Das würde mich wirklich sehr freuen.“