Tiroler Gletscher gab nach 50 Jahren Bierfass frei

Verkostung auf der Alm

Zwei Wochen später stieg das Duo neuerlich zu der Alm auf – begleitet von Kollegen, um das 50 Jahre alte Bier zu verkosten. „Es schmeckte gar nicht übel“, schildert das Duo. In der Folge wurde das Fass mit der Materialseilbahn ins Tal transportiert, wo schon weitere neugierige Verkoster warteten – und den Gerstensaft genossen! Mittlerweile ist das fast leere Fass bei einem lokalen Getränkehändler „endgelagert“.