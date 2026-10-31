Wirbel um Moschee wird jetzt Fall fürs Parlament

Die Rede ist von den Plänen, auf dem Grundstück einer Unternehmerfamilie ein islamisches „Kulturzentrum“ zu errichten – oder, wie Kritiker befürchten, eine Großmoschee (wir berichteten). Dass so vieles in der Causa unklar ist, liegt auch daran, dass der Bauherr in spe, der Verein der Bosniaken, im Internet zwar um Spenden für das Projekt wirbt, sich insgesamt aber ziemlich bedeckt hält.