Warum Schnäppchen immer teurer werden

Die Zeiten, in denen ein Paket aus Fernost ein echtes Schnäppchen war, sind endgültig vorbei. Ab 1. November kommt zur EU-Zoll-Pauschale und zur heimischen Paketsteuer eine EU-Bearbeitungsgebühr dazu. Wer bei großen Online-Händlern wie Temu, Shein oder AliExpress aus China bestellt, zahlt künftig pro Warenkategorie in Summe 5 Euro plus 2,40 Euro Paketsteuer. Aus einem 12,46-Euro-Paket werden schnell 34,86 Euro, wie die „Krone“ berechnet hat. Für Konsumenten ist das bitter – gerade vor Weihnachten.