„Das ist schwach“: Gegenwind für DFB-Star Goretzka

Dass Leon Goretzka im League-Cup-Achtelfinale gegen Bournemouth (0:3) kurz vor der Pause eine Top-Chance auf den Ausgleich liegen ließ, bringt dem Aston-Villa-Profi ordentlich Kritik ein.
Gegen Ende der ersten Halbzeit hatte Emiliano Buendia den Ball bei einem Eckstoß in den gegnerischen Sechzehner gebracht – direkt dorthin, wo der DFB-Profi lauerte. Anstatt das Leder jedoch im Netz zu versenken, köpfelte der 31-Jährige den Ball neben das Tor.
„Er muss treffen“
„Ich weiß nicht, warum er den Ball nach unten köpft. Das ist kein schwieriger Kopfball, er muss das Tor treffen. Ich kann das nicht glauben – das ist ein freier Kopfball. Er muss treffen, das ist schwach. Er hat für einige der größten Klubs der Welt gespielt“, kritisierte Ex-Profi Jay Bothroyd den Deutschen anschließend bei Sky.
Die nächste Chance, es besser zu machen, bietet sich Goretzka vielleicht schon am Samstag, wenn die „Villans“ den FC Fulham empfangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.