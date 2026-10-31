„Das ist schwach“: Gegenwind für DFB-Star Goretzka

„Er muss treffen“

„Ich weiß nicht, warum er den Ball nach unten köpft. Das ist kein schwieriger Kopfball, er muss das Tor treffen. Ich kann das nicht glauben – das ist ein freier Kopfball. Er muss treffen, das ist schwach. Er hat für einige der größten Klubs der Welt gespielt“, kritisierte Ex-Profi Jay Bothroyd den Deutschen anschließend bei Sky.