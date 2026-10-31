Kampf um ATP-Finals-Plätze wird zu Schneckenrennen

Denn richtig Punkte machen für Turin konnte in der Schweiz keiner der dort gestarteten Kandidaten für die weiteren Finals-Plätze – obwohl beim ebenso mit 500 Zählern für den Titelträger dotierten Turnier nur zwei aus den Top Ten der Weltrangliste am Start waren, in Wien sechs. Arthur Fils gab im Viertelfinale auf, für Rafael Jodar war im Achtelfinale Endstation. In Wien ging es Frances Tiafoe mit seinem Auftakt-Out und Flavio Cobolli nicht besser. Der Italiener musste im Achtelfinale mit einer Hüftverletzung unter Tränen aufgeben und bangt nun wie womöglich auch Fils.