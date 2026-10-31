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114:121 gegen Orlando

Toronto verliert trotz Double-Double von Pöltl

US-Sport
31.10.2026 07:54
Jakob Pöltl (r.) und Co. mussten sich Orlando geschlagen geben.
Jakob Pöltl (r.) und Co. mussten sich Orlando geschlagen geben.(Bild: AP/Nathan Denette)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

41 Punkte von Scottie Barnes und ein Double-Double von Jakob Pöltl haben am Freitagabend (Ortszeit) nicht verhindert, dass die Toronto Raptors in der National Basketball Association ein 114:121 gegen Orlando Magic hinnehmen mussten. Der 31-jährige Center aus Wien verbuchte zwölf Zähler und elf Rebounds sowie drei Assists und eine Steal in 23:15 Minuten auf dem Parkett. 48 Stunden zuvor hatten die Kanadier das Team aus Florida noch 129:99 bezwungen.

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In der Freitag-Partie, die auch die erste Begegnung im Rahmen des NBA-Cups (Osten, Gruppe A) bildete, liefen die Raptors über weite Strecken einem Rückstand hinterher, hatten jedoch die Chance zur Wende. Ein Distanztreffer von Immanuel Quickley zum 102:100 auf Zuspiel von Pöltl bedeutete die erste Führung seit dem Startviertel. Orlando konterte freilich umgehend.

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Auf Raptors warten vier Auswärtsspiele
Die Kanadier haben ohne ihren am linken Knie verletzten Star Kawhi Leonard somit bisher zwei von drei Partien verloren. Ehe nun vier Auswärtsspiele hintereinander warten, halten sie bei einer 3:2-Gesamtbilanz. Am Sonntag ist Toronto bei den Los Angeles Lakers zu Gast, die mit 95:112 bei den Golden State Warriors ebenfalls die zweite Saisonniederlage erlitten. 37 Punkte von Luka Doncic waren in San Francisco nicht genug. Stephen Curry markierte 31 Zähler für die Gastgeber, die zu Beginn des zweiten Viertels 15:40 zurückgelegen waren.

Steph Curry führte Golden State zu einem Sieg gegen die Lakers.
Steph Curry führte Golden State zu einem Sieg gegen die Lakers.(Bild: AP/Justine Willard)

Antetokounmpo dreifach zweistellig
Nach dem 106:100 zum Saisonstart setzten sich die Philadelphia 76ers auch im zweiten Duell mit den New York Knicks durch und besiegten den Titelverteidiger 98:93. LeBron James wusste mit 20 Punkten, neun Rebounds und acht Assists zu gefallen. Tyrese Maxey war mit 27 Zählern der Topscorer der Partie. Giannis Antetokounmpo trumpfte beim 145:125 von Miami Heat gegen die Indiana Pacers dreifach zweistellig auf. Er verbuchte 31 Punkte, 18 Rebounds sowie zehn Assists für sein neues Team. Die Houston Rockets mussten nach zuvor fünf Siegen mit 111:116 bei den von Kyrie Irving und Cooper Flagg mit 35 bzw. 33 Zählern angeführten Dallas Mavericks die erste Saisonniederlage hinnehmen. Damit sind die Memphis Grizzlies als einziges der 30 NBA-Teams noch ungeschlagen.

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