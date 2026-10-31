Toronto verliert trotz Double-Double von Pöltl

Antetokounmpo dreifach zweistellig

Nach dem 106:100 zum Saisonstart setzten sich die Philadelphia 76ers auch im zweiten Duell mit den New York Knicks durch und besiegten den Titelverteidiger 98:93. LeBron James wusste mit 20 Punkten, neun Rebounds und acht Assists zu gefallen. Tyrese Maxey war mit 27 Zählern der Topscorer der Partie. Giannis Antetokounmpo trumpfte beim 145:125 von Miami Heat gegen die Indiana Pacers dreifach zweistellig auf. Er verbuchte 31 Punkte, 18 Rebounds sowie zehn Assists für sein neues Team. Die Houston Rockets mussten nach zuvor fünf Siegen mit 111:116 bei den von Kyrie Irving und Cooper Flagg mit 35 bzw. 33 Zählern angeführten Dallas Mavericks die erste Saisonniederlage hinnehmen. Damit sind die Memphis Grizzlies als einziges der 30 NBA-Teams noch ungeschlagen.