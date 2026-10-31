Hartberg-Trainer tobt: Schopps Wutrede im Video

„Es kann nicht sein, dass in der zweiten Minute das idente Foul passiert, der Spieler schwer verletzt ausgewechselt werden muss und die Argumentation ist, es ist in der zweiten Minute“, schimpfte ein fuchsteufelswilder Markus Schopp nach Hartbergs 4:0-Sieg beim GAK über die Entscheidung des Schiedsrichters, Alexander Hofleitner ungestraft davonkommen zu lassen. Die Wutrede sehen Sie hier (unten) ...
Bereits nach wenigen Momenten war Hartbergs Paul Komposch von Hofleitner unsanft zu Boden gebracht worden, für den Innenverteidiger war schon nach wenigen Minuten Schluss, er musste verletzt für Lukas Spendlhofer Platz machen.
Schopp tobt
Dass er nun für längere Zeit auf Komposch verzichten muss, während Hofleitner nicht einmal die Gelbe Karte sah, macht Schopp stinksauer, aber sehen Sie selbst:
Freuen durfte sich Hartberg indes über den dritten Pflichtspielsieg in Folge. In der Tabelle liegen die Ost-Steirer nun auf Rang fünf, während der GAK seit mittlerweile sechs Spielen auf einen Sieg wartet.
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