Hartberg-Trainer tobt: Schopps Wutrede im Video

„Es kann nicht sein, dass in der zweiten Minute das idente Foul passiert, der Spieler schwer verletzt ausgewechselt werden muss und die Argumentation ist, es ist in der zweiten Minute“, schimpfte ein fuchsteufelswilder Markus Schopp nach Hartbergs 4:0-Sieg beim GAK über die Entscheidung des Schiedsrichters, Alexander Hofleitner ungestraft davonkommen zu lassen. Die Wutrede sehen Sie hier (unten) ...