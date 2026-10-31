Brand auf Balkon: Ersthelfer verhinderten Inferno

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr in Landeck am Freitagnachmittag! Auf dem Balkon eines sechsstöckigen Wohngebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Der Auslöser war auf einem Balkon einer Wohnung. Auch in Mils (Bezirk Imst) musste die Feuerwehr ausrücken.
Gegen 14.30 Uhr brach auf einem Balkon einer Wohnung eines sechsstöckigen Wohngebäudes in Landeck Feuer aus. Bis zum Eintreffen der Florianijünger konnten zwei Ersthelfer mit zwei Feuerlöschern das Feuer bekämpft werden.
Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schließlich rasch unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Wohnungen verhindern.
Seitens der Polizeiinspektion Landeck folgen diesbezüglich noch weitere Ermittlungen.
Die Polizei
Als Brandursache wurde eine Falzmatratze eines Couchsessels ausfindig gemacht. „Seitens der Polizeiinspektion Landeck folgen diesbezüglich noch weitere Ermittlungen“, heißt es in einem Bericht der Polizei. Verletzt wurde durch den Brand zum Glück niemand.
Altpapiercontainer in Flammen
In der Nacht auf Freitag mussten auch in Mils die Feuerwehrleute ausrücken. Bislang unbekannte Täter steckten zwei Altpapiercontainer, die vor der Haustür abgestellt waren, in Brand.
Die Glutnester konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Brandherde wurde auch der Asphalt beschädigt. Die Höhe des Schaens ist derzeit noch unklar.
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