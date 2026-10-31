Brand auf Balkon: Ersthelfer verhinderten Inferno

Brenzliger Einsatz für die Feuerwehr in Landeck am Freitagnachmittag! Auf dem Balkon eines sechsstöckigen Wohngebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Der Auslöser war auf einem Balkon einer Wohnung. Auch in Mils (Bezirk Imst) musste die Feuerwehr ausrücken.