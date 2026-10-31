84-Jährige fiel auf „Enkeltrick“ am Telefon rein

Ein vermeintlicher Mitarbeiter des Gerichts übernahm danach das Telefonat. Ein Kurier würde das Geld abholen. „Während des gesamten Gesprächs wurde die Frau wiederholt eindringlich aufgefordert, das Telefonat keinesfalls zu beenden“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Seniorin übergab ihm kurz darauf tatsächlich Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Erst nachdem die Frau ihre Enkelin anschließend selbst telefonisch kontaktierte, bemerkte sie den Betrug und verständigte die Polizei.