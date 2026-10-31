84-Jährige fiel auf „Enkeltrick“ am Telefon rein

Um ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren, übergab eine St. Veiterin (84) Wertgegenstände an einen vermeintlichen Gerichtskurier. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und warnt: Senioren sollten misstrauisch sein, wenn vermeintliche Enkel oder Kinder am Telefon dringend Geld benötigen!
Eine bisher unbekannte Person rief Freitagnachmittag eine 84-Jährige aus dem Bezirk St. Veit an der Glan an und behauptete, die Enkelin der Frau zu sein. Ihre Mutter, also die Tochter der 84-Jährigen, soll ein Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht haben. Die Tochter befinde sich deshalb in gerichtlicher Anhaltung. Um ihre Freilassung zu ermöglichen, müsse eine Kaution bezahlt werden.
Ein vermeintlicher Mitarbeiter des Gerichts übernahm danach das Telefonat. Ein Kurier würde das Geld abholen. „Während des gesamten Gesprächs wurde die Frau wiederholt eindringlich aufgefordert, das Telefonat keinesfalls zu beenden“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Seniorin übergab ihm kurz darauf tatsächlich Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Erst nachdem die Frau ihre Enkelin anschließend selbst telefonisch kontaktierte, bemerkte sie den Betrug und verständigte die Polizei.
Der Täter wurde als eher klein, mit dunklem Haar und brauner Hautfarbe bzw. südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug sportliche Kleidung, bestehend aus einer hellen Jacke und einer dunklen Hose, sowie einen hellen Rucksack.
Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen auf den Betrüger: Melden Sie sich unter der Telefonnummer 059133/2120 bei der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan. Außerdem ergeht die Warnung: „Polizei und Gerichte fordern niemals telefonisch die Bezahlung einer Kaution und schicken auch keine Boten zur Abholung von Bargeld oder Wertgegenständen.“
Weitere Telefon-Betrüger unterwegs
Erst wenige Stunden zuvor versuchte ein Unbekannter den gleichen Telefon-Trick bei einem 72-jährigen Mann in Völkermarkt. Er erkannte den Betrug dank der Hilfe seiner Frau schnell genug und verständigte die Polizei.
Und auch am Donnerstag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein männlicher Anrufer lockte dabei einer Villacherin (88) Bargeld und Schmuck heraus.
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