Weltbank rechnet mit höheren Lebensmittelpreisen

Auch Energiepreise ziehen wieder an

Drastisch dürften noch in diesem Jahr die Energiepreise anziehen, nämlich um knapp ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Dafür ist vor allem der Krieg der USA gegen den Iran verantwortlich, durch den der Rohstoffhandel durch die Straße von Hormuz nahezu zum Erliegen kam. Auch Monate nach Kriegsbeginn Ende Februar ist der Transport durch die Meerenge weiter vom Vorniveau entfernt.