„Gnade uns Gott, wenn wir noch so ein Jahr haben“

Auch diese aus der steirischen Kulinarik nicht wegzudenkende Kultur kommt mit den klimatischen Veränderungen nicht gut zurecht: Nach mehreren schlechten Jahren zeichnen sich bei der Käferbohne auch für heuer geringe Erträge bis hin zu Totalausfällen ab. Hohe Erwartungen hat man hier an neu gezüchtete, hitzeresistentere Sorten. Seit 2012 läuft in der Steiermark ein entsprechendes Züchtungsprojekt. Dieses ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass die neue Sorte im besten Fall 2027 zum ersten Mal angebaut werden kann. Potenzial sieht man auch in der Obersteiermark.