Weitspringerin Gállego unter Opfern von Zugunglück

Noch immer mag nicht klar sein, wie viele Todesopfer das verheerende Zugunglück in Spanien insgesamt gefordert hat, offiziell gesichert ist nun allerdings, dass auch Leichtathletin Julieta Gállego bei der Tragödie ums Leben gekommen ist! Die auf den Weitsprung spezialisierte Spanierin, die in Berlin lebte und nur für einen Besuch in der Heimat war, wurde nur 24 Jahre alt ...