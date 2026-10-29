Weitspringerin Gállego unter Opfern von Zugunglück

Noch immer mag nicht klar sein, wie viele Todesopfer das verheerende Zugunglück in Spanien insgesamt gefordert hat, offiziell gesichert ist nun allerdings, dass auch Leichtathletin Julieta Gállego bei der Tragödie ums Leben gekommen ist! Die auf den Weitsprung spezialisierte Spanierin, die in Berlin lebte und nur für einen Besuch in der Heimat war, wurde nur 24 Jahre alt ...
„Die spanische Leichtathletik-Familie trauert um Julieta Gállego, eine Athletin des Vereins AD Sprint, die bei dem Zugunglück in Urda (Toledo) ihr Leben verlor“, teilte der Königliche Spanische Leichtathletik-Verband (RFEA) in seinen sozialen Netzwerken mit.
„Du wirst immer ein Teil unserer Sprint-Familie bleiben!“
Die Weitsprung-Bestleistung Gállegos, die erst am 9. Oktober ihren 24. Geburtstag gefeiert hatte, lag bei 5,90 Metern – eine Marke, mit der sie bei den spanischen U23-Meisterschaften im Jahr 2023 den vierten Platz erreicht hatte. Sie trat allerdings auch über die 60 Meter an ...
Vonseiten ihres spanischen Vereins ADSprint wurde erklärt, dass man zutiefst betroffen sei und dass man „ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Teamkollegen und allen, die sie liebten“, das aufrichtigste Beileid ausspreche. „Ruhe in Frieden, Julieta! Du wirst immer ein Teil unserer Sprint-Familie bleiben.“
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