Kältekeule: Jetzt droht uns ein eisiger November

Schneefallgrenze unter 700 Meter

Am Wochenende ist vor allem entlang der Nordalpen von Salzburg Richtung Osten mit einer Kältekeule zu rechnen, wobei die Schneefallgrenze Sonntagfrüh teils bis unter 700 Meter absinken kann. Vor allem auf Passstraßen wie dem Steirischen Seeberg, dem Niederalpl oder dem Präbichl muss man sich auf frühwinterliche Fahrbedingungen einstellen. Der goldene Herbst ist nun endgültig vorbei. In den höheren Schichten braut sich noch einiges zusammen.