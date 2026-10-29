Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hit in Salzburger Liga

„Sie müssen sich auf einen Acker einstellen“

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.10.2026 22:00
Robert Eckschlager (li.) und Markus „Max“ Scharrer.
Robert Eckschlager (li.) und Markus „Max“ Scharrer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Erster gegen Zweiter – das ist die Muuter aller Spitzenspiele! Straßwalchens Erfolgstrainer Max Scharrer und Bürmoos-Macher Robert Eckschlager stellten sich vor dem Salzburger-Liga-Hit am Freitag, der live auf fan.at zu sehen sein wird, den „Krone“-Fragen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Beide Teams sind auf Augenhöhe“, sagt Max Scharrer vor dem Salzburger-Liga-Hit am Freitag (19, live auf fan.at) zwischen Straßwalchen und Bürmoos. „Das Spiel ist richtungsweisend“, ergänzt Bürmoos-Boss Robert Eckschlager. Beide stellten sich vor dem Duell den Fragen der „Krone“:

„Krone“: Erster gegen Zweiter, Straßwalchen gegen Bürmoos. Wie groß ist die Vorfreude?
Max Scharrer: Riesengroß! Ein Team ist ungeschlagen, das andere hat nur einmal verloren. Besser geht’s nicht!
Robert Eckschlager: Der beste Sturm trifft auf die beste Verteidigung. Auch meine Vorfreude ist groß, auch ich bin der Meinung, dass nicht mehr geht. Wir wollen aber so heimfahren, wie wir hinfahren: Ungeschlagen!

Bürmoos soll mit einem Fanbus anreisen.
Eckschlager: Stimmt, der wurde vom Vorstand organisiert. Ich habe am Donnerstag einige Fußballer in der Stadt getroffen. Wenn die Hälfte, die sagt, dass sie kommt, zuschaut, wär’s ein toller Rahmen. Ich hoffe auf 600 bis 700 Zuschauer für dieses Spiel.

Straßwalchens Mathias Chudoba und Bürmoos-Knipser Patrick Probst halten bei je elf Treffern. Wer hat den besseren Stürmer?
Scharrer: Beide haben ihre Qualitäten. Der eine (Chudoba) ist blutjung, der andere (Probst) ausgebraten. Mathias war vier Spiele verletzt, ist jetzt wieder da. Er wird fix beginnen. Wehtun könnte ein Ausfall von Tobias Moser, der sich im Training das Knie verdreht hat. Ansonsten sind alle Mann an Bord.

Meister mit dem FC Tirol: Markus „Max“ Scharrer.
Meister mit dem FC Tirol: Markus „Max“ Scharrer.(Bild: Christof Birbaumer)

Gibt es einen echten Heimvorteil?
Scharrer: Es macht einen Unterschied, ob man in Bürmoos auf Kunstrasen spielt oder nicht. Ich muss gleich sagen, unser Rasen ist nicht schön. Sie müssen sich auf einen Acker einstellen, der Ball wird öfter mal verspringen.
Eckschlager: Daran soll es nicht scheitern. Unser Trainingsplatz ist auch die halbe Zeit nicht gemäht (lacht). Der Untergrund ist daher keine Ausrede.

Sie haben als Spieler in der Bundesliga den Meisterteller in Händen halten dürfen, Herr Scharrer. Wie groß ist die Motivation, am Ende der Saison mit Straßwalchen oben zu stehen?
Das Gefühl des Tellers hält nur einen Tag an. Was aber nie vorbei ist: Du kannst in die Zeitung schauen und bist monatelang auf Platz eins. Deshalb wollen wir jetzt mal als Erster in die Winterpause. Das ist vor allem für die grausige Jahreszeit ein Ansporn für uns.

Robert Eckschlager (re.) ist großer Rapid-Fan.
Robert Eckschlager (re.) ist großer Rapid-Fan.(Bild: zVg)

Rapid oder Bürmoos – wer wird früher Meister, Herr Eckschlager?
Die Grünen werden’s sicher. Mission 33 geht dieses Jahr auf. Aber das glaube ich jedes Jahr (lacht). Idealerweise schaffen wir es beide.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
29.10.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.054 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.856 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
91.229 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1447 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Hit in Salzburger Liga
„Sie müssen sich auf einen Acker einstellen“
Zauner überrascht
Austria-Stadion: Auingers Idee hat einen Haken
Knapper Cup-Sieg
Bullen schleppen sich in Bregenz ins Viertelfinale
Rattie überzeugt
Kanadier brachte frischen Wind an die Salzach
Nach Pause zurück
Ohne Fußball geht‘s bei Unterhaus-Legende nicht

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf