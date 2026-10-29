„Sie müssen sich auf einen Acker einstellen“

Sie haben als Spieler in der Bundesliga den Meisterteller in Händen halten dürfen, Herr Scharrer. Wie groß ist die Motivation, am Ende der Saison mit Straßwalchen oben zu stehen?

Das Gefühl des Tellers hält nur einen Tag an. Was aber nie vorbei ist: Du kannst in die Zeitung schauen und bist monatelang auf Platz eins. Deshalb wollen wir jetzt mal als Erster in die Winterpause. Das ist vor allem für die grausige Jahreszeit ein Ansporn für uns.