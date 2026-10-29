Erster gegen Zweiter – das ist die Muuter aller Spitzenspiele! Straßwalchens Erfolgstrainer Max Scharrer und Bürmoos-Macher Robert Eckschlager stellten sich vor dem Salzburger-Liga-Hit am Freitag, der live auf fan.at zu sehen sein wird, den „Krone“-Fragen.
„Beide Teams sind auf Augenhöhe“, sagt Max Scharrer vor dem Salzburger-Liga-Hit am Freitag (19, live auf fan.at) zwischen Straßwalchen und Bürmoos. „Das Spiel ist richtungsweisend“, ergänzt Bürmoos-Boss Robert Eckschlager. Beide stellten sich vor dem Duell den Fragen der „Krone“:
„Krone“: Erster gegen Zweiter, Straßwalchen gegen Bürmoos. Wie groß ist die Vorfreude?
Max Scharrer: Riesengroß! Ein Team ist ungeschlagen, das andere hat nur einmal verloren. Besser geht’s nicht!
Robert Eckschlager: Der beste Sturm trifft auf die beste Verteidigung. Auch meine Vorfreude ist groß, auch ich bin der Meinung, dass nicht mehr geht. Wir wollen aber so heimfahren, wie wir hinfahren: Ungeschlagen!
Bürmoos soll mit einem Fanbus anreisen.
Eckschlager: Stimmt, der wurde vom Vorstand organisiert. Ich habe am Donnerstag einige Fußballer in der Stadt getroffen. Wenn die Hälfte, die sagt, dass sie kommt, zuschaut, wär’s ein toller Rahmen. Ich hoffe auf 600 bis 700 Zuschauer für dieses Spiel.
Straßwalchens Mathias Chudoba und Bürmoos-Knipser Patrick Probst halten bei je elf Treffern. Wer hat den besseren Stürmer?
Scharrer: Beide haben ihre Qualitäten. Der eine (Chudoba) ist blutjung, der andere (Probst) ausgebraten. Mathias war vier Spiele verletzt, ist jetzt wieder da. Er wird fix beginnen. Wehtun könnte ein Ausfall von Tobias Moser, der sich im Training das Knie verdreht hat. Ansonsten sind alle Mann an Bord.
Gibt es einen echten Heimvorteil?
Scharrer: Es macht einen Unterschied, ob man in Bürmoos auf Kunstrasen spielt oder nicht. Ich muss gleich sagen, unser Rasen ist nicht schön. Sie müssen sich auf einen Acker einstellen, der Ball wird öfter mal verspringen.
Eckschlager: Daran soll es nicht scheitern. Unser Trainingsplatz ist auch die halbe Zeit nicht gemäht (lacht). Der Untergrund ist daher keine Ausrede.
Sie haben als Spieler in der Bundesliga den Meisterteller in Händen halten dürfen, Herr Scharrer. Wie groß ist die Motivation, am Ende der Saison mit Straßwalchen oben zu stehen?
Das Gefühl des Tellers hält nur einen Tag an. Was aber nie vorbei ist: Du kannst in die Zeitung schauen und bist monatelang auf Platz eins. Deshalb wollen wir jetzt mal als Erster in die Winterpause. Das ist vor allem für die grausige Jahreszeit ein Ansporn für uns.
Rapid oder Bürmoos – wer wird früher Meister, Herr Eckschlager?
Die Grünen werden’s sicher. Mission 33 geht dieses Jahr auf. Aber das glaube ich jedes Jahr (lacht). Idealerweise schaffen wir es beide.
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