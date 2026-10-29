Tirol: Gruselfest ist Millionengeschäft für Handel

Bei einigen Haushalten gehen Kinder leer aus

Und wie halten es die Tirolerinnen und Tiroler mit der Großzügigkeit gegenüber den Kindern und Jugendlichen? 38 Prozent der Befragten wollen auf jeden Fall Süßigkeiten oder kleine Geschenke verteilen, weitere 26 Prozent werden das wahrscheinlich tun. Unterdessen meinen 19 Prozent, dass sie wahrscheinlich nichts schenken werden. Und nicht zuletzt gibt es 17 Prozent Halloween-Muffel, die betonen, dass sie auf keinen Fall etwas hergeben werden.