Linksradikale rufen zur Gewalt in Deutschland auf

Polizei stellt sich auf Krawallnacht ein

Die deutsche Polizei ist offenbar bereits in Alarmbereitschaft. „Wir müssen damit rechnen, dass es teils zu tagelangen Ausschreitungen kommt. Und dass es hässliche Bilder gibt, möglicherweise brutale Gewalt. Aber unsere Polizei ist viel besser aufgestellt als in Frankreich, die Sicherheitskräfte werden keine rechtsfreien Räume zulassen“, betont Manuel Ostermann, Chef der Bundespolizeigewerkschaft, gegenüber der „Bild“.