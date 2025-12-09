Staatsbürgerschaft soll ab 2026 teurer werden

„Müssen die Suppe auslöffeln“

Die Untergrenze soll laut FPÖ bei 600 Euro pro Person angesetzt werden, wer besser verdient, könnte bis zu 2100 Euro zahlen. Hintergrund: Der Bund lege alleine fest, wer die Staatsbürgerschaft bekommt. In den Bundesländern werde die Verleihung dann erst behördlich umgesetzt. „Die Länder müssen die Bundesvorgaben vollziehen und die vorgesetzte Suppe auslöffeln“, fordert der Landesrat eine Verschärfung des Gesetzes. Weil die Landesverwaltung die „Zettelwirtschaft“ für die Einbürgerungen erledigt, hat das Bundesland aber auch Spielraum bei den Kosten für diese Arbeit. Und die sind für die FPÖ aktuell viel zu niedrig.