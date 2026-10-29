Litauen will Wehrpflicht wieder einführen

Litauens Regierung hatte die Wehrpflicht 2008 abgeschafft und sie 2015 zum Teil wieder eingeführt. Argumentiert wurde der Schritt damit, dass sich die Bedrohungslage nach der Annexion der Krim durch Russland verschärft habe. Mit dem Krieg gegen die Ukraine haben die Sorgen in Litauen, das an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus grenzt, weiter zugenommen. Damit die allgemeine Wehrpflicht ab 2023 wieder eingeführt werden kann, muss das Parlament noch zustimmen.