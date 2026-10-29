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Niemand holt sie ab: Katzendrama im TierQuarTier

Tierecke
29.10.2026 17:30
So viele Katzen wie heuer waren es noch nie.
So viele Katzen wie heuer waren es noch nie.(Bild: Sofiia - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Im TierQuarTier Wien werden derzeit über 210 Katzen versorgt, so viele waren es zu dieser Jahreszeit noch nie. Besonders erschütternd: Nur knapp ein Viertel der Katzen, die heuer als Fundtier ins Tierheim kam, wurde von ihren Besitzern wieder abgeholt.

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Das genaue Schicksal von aufgefundenen Katzen bleibt leider oft im Verborgenen, vor allem wenn sie nicht gechippt und auf ihren Halter registriert sind. Nach ihrer Rettung werden solche „Findelkinder“ in das städtische Tierheim gebracht und warten dort auf ihren Besitzer. Doch für zahlreiche Katzen bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen unerfüllt.

Von 926 Katzen, die heuer als Fundtiere oder ausgesetzte Tiere ins Wiener TierQuarTier kamen, wurden nur 226 wieder abgeholt – nicht einmal 25 Prozent. „Es macht uns fassungslos, wie viele dieser Tiere bei uns landen und nie wieder abgeholt werden. Schließlich waren sie einmal Teil einer Familie“, sagt Betriebsleiter Thomas Benda.

(Bild: Krone KREATIV/TierQuarTier)

Rekordzahl an Katzen
Insgesamt hat das städtische Tierheim heuer bereits mehr als 1.200 Katzen aufgenommen. Neben Fundtieren und ausgesetzten Katzen sind darunter auch Tiere, die durch eine behördliche Abnahme im Tierheim landen. Allein jetzt im Herbst werden über 210 Katzen betreut – so viele wie zu dieser Jahreszeit noch nie.

Viele von ihnen benötigen intensive medizinische Hilfe: Nach Stürzen vom Balkon oder Zusammenstößen mit Autos müssen sie operiert und oft über Wochen gesund gepflegt werden. Das tierärztliche Team kümmert sich vor Ort um die Versorgung, für Knochenbrüche und chirurgische Eingriffe sind externe Tierkliniken notwendig. Die Kosten dafür belaufen sich heuer bereits auf rund 100.000 Euro.

Katze vermisst?

  • Wer seine Katze vermisst, sollte selbst aktiv nach ihr suchen und bei Tierheimen nachfragen.
  • Es gibt eine Liste von allen aufgefunden Tieren
  • In Wien ist das Fundservice für Haustiere unter
    01/4000 8060 rund um die Uhr erreichbar.
  • Vielleicht wurde die vermisste Samtpfote längst gefunden und wartet darauf, endlich wieder nach Hause zu dürfen.

Wenn niemand mehr nach seinem Tier fragt 
Besonders bitter ist es für das Team, wenn Katzen nach aufwendigen Behandlungen wieder gesund werden und trotzdem niemand kommt, um sie abzuholen. „Wir haben den Eindruck, dass manche Besitzer gerade dann nichts mehr von ihrem Tier wissen wollen, wenn hohe Behandlungskosten auf sie zukommen“, so Benda.

Auch Katzendame Hiacyntha ist im TierQuarTier gelandet und wartet bisher vergeblich auf ihre ...
Auch Katzendame Hiacyntha ist im TierQuarTier gelandet und wartet bisher vergeblich auf ihre Besitzer.(Bild: TierQuarTier)

Zweite Chance für vergessene Samtpfoten 
Für jene Katzen, die nicht zu ihren bisherigen Haltern zurückkehren können, beginnt die Suche nach einem neuen Zuhause. Gerade ältere oder kranke Tiere werden dabei häufig übersehen: Viele Interessenten wünschen sich Kitten, während Katzen mit besonderem Betreuungsbedarf länger warten müssen. Wer einer dieser Katzen ein neues Zuhause geben will, kann sich im TierQuarTier informieren, welches der Tiere ideal zur Lebenssituation passen könnte.

Das Vergabeteam berät ausführlich über die Bedürfnisse der einzelnen Tiere. Wer eine Katze adoptieren möchte, kann sich vorab melden und einen Termin vereinbaren. Die Tiere werden ausschließlich Interessenten vorgestellt, die eine konkrete Adoption planen. Eine Besichtigung außerhalb des Vergabeprozesses ist daher nicht möglich – ein bloßes „Anschauen“ wird nicht angeboten.

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