Niemand holt sie ab: Katzendrama im TierQuarTier

Zweite Chance für vergessene Samtpfoten

Für jene Katzen, die nicht zu ihren bisherigen Haltern zurückkehren können, beginnt die Suche nach einem neuen Zuhause. Gerade ältere oder kranke Tiere werden dabei häufig übersehen: Viele Interessenten wünschen sich Kitten, während Katzen mit besonderem Betreuungsbedarf länger warten müssen. Wer einer dieser Katzen ein neues Zuhause geben will, kann sich im TierQuarTier informieren, welches der Tiere ideal zur Lebenssituation passen könnte.