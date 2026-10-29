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„Ein Meilenstein“

Bildungszentrum für 4,3 Millionen Euro saniert

Kärnten
29.10.2026 14:00
Adi Gugganig (Vizebürgermeister Flattach); Sabine Istenig (Kleinkinderzieherin); LH Daniel ...
Adi Gugganig (Vizebürgermeister Flattach); Sabine Istenig (Kleinkinderzieherin); LH Daniel Fellner; Bürgermeister Kurt Schober (vl)(Bild: Guenther Steinacher)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Gut ein Jahr hat es gedauert, aber jetzt wurde das generalsanierte Bildungszentrum in Flattach eröffnet. Insgesamt flossen 4,3 Millionen Euro in das Projekt, das auch mit Kooperationen besticht.

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Kindergarten, Volks-, Ganztags- und Musikschule: All das findet im generalsanierten Flattacher Bildungszentrum Platz. Gut ein Jahr lang wurden die drei Geschosse saniert und, unter anderem, WC-Anlagen und Turnsaal modernisiert, die Außenanlagen neugestaltet.

„Diese Investition von 4,3 Millionen Euro ist für die Gemeinde ein Meilenstein, weil sämtliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen von Kleinkindbeinen an unter einem Dach vereint worden sind“, betonte Landeshauptmann Daniel Fellner bei der Eröffnungsfeier. Bürgermeister Kurt Schober dankte nicht nur dem Landeschef, sondern „allen, die zur Umsetzung dieses Meilensteins beigetragen haben, dessen erste Ideen bereits 2017 am Tisch lagen.“

Besonders dankt er aber den „Lehrerinnen und Lehrer, die die Kinder ein Jahr lang, während der Bauphase, in den beengten Containern unterrichtet haben“. So habe das Schuljahr trotzdem gut abgeschlossen werden können. Besonders macht das Bildungszentrum auch der Fokus auf den MINT-Bereich und Kooperationen mit örtlichen Vereinen, dem Nationalpark Hohe Tauern, Polizei, Feuerwehr und dem Roten Kreuz.

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