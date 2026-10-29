Bildungszentrum für 4,3 Millionen Euro saniert

Besonders dankt er aber den „Lehrerinnen und Lehrer, die die Kinder ein Jahr lang, während der Bauphase, in den beengten Containern unterrichtet haben“. So habe das Schuljahr trotzdem gut abgeschlossen werden können. Besonders macht das Bildungszentrum auch der Fokus auf den MINT-Bereich und Kooperationen mit örtlichen Vereinen, dem Nationalpark Hohe Tauern, Polizei, Feuerwehr und dem Roten Kreuz.