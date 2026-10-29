Austria-Stadion: Auingers Idee hat einen Haken

Zauner: „Ich bin zuversichtlich, dass ...“

„Aufgrund des Umwelt- und Anrainerschutzes könnte an diesem Standort nur ein Flutlicht geprüft werden, das für die 2. Liga, aber nicht für die 1. Bundesliga zugelassen würde“, verdeutlicht Gishild Schaufler, Chefin der Landesumweltanwaltschaft (LUA). Ein Punkt, an dem sich auch Landesrat Martin Zauner stößt. „Die Austria braucht eine langfristige Lösung“, erklärt der FPÖ-Politiker, der von Auingers Plan überrascht wurde.