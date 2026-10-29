Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zauner überrascht

Austria-Stadion: Auingers Idee hat einen Haken

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.10.2026 17:00
Die von Auinger angedachte Stadionlösung hat einen großen Haken.
Die von Auinger angedachte Stadionlösung hat einen großen Haken.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Mit einem brisanten Vorschlag bringt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger Bewegung in die Stadionthematik von Austria Salzburg. Im Sportzentrum Nord könnte eine neue Spielstätte entstehen. An Bundesliga-Fußball ist dort aber nicht zu denken. Daran stößt sich Landesrat Martin Zauner, der sich bezüglich einer Lösung zuversichtlich zeigt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wenn wir jetzt nichts tun, steht die Austria 2030 ohne Spielstätte da.“ Das sagt Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger. Vor einigen Monaten gab der SPÖ-Politiker deshalb eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, um zu prüfen, wo es eine mögliche neue Heimstätte für den Fußballverein geben könnte.

Als Standort kristallisierte sich dabei das Sportzentrum Nord heraus. Dort könnte ein Stadion mit 5000 Zuschauern entstehen. Kostenpunkt des Projekts mit möglichem Baustart im Jahr 2028: 15 bis 20 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
Im ersten Saisonduell 2025/26 gaben die Fans von Austria Salzburg den Ton an.
Wiederholung von 2025?
Derby: So viel Platz gönnt Red Bull der Austria
26.10.2026

Bundesligaspiele wären nicht möglich
Der Fußballverein würde nach Fertigstellung als Hauptmieter einziehen und hätte damit möglicherweise einen neuen Standort für das Dasein als Zweitligist. Auinger möchte politisch zeitnah darüber diskutieren lassen.

Der große langfristige Traum der Violetten lässt sich dort aller Voraussicht nach aber nicht erfüllen. Denn Bundesligaspiele wären Stand jetzt am genannten Standort nicht möglich.

Zauner: „Ich bin zuversichtlich, dass ...“
„Aufgrund des Umwelt- und Anrainerschutzes könnte an diesem Standort nur ein Flutlicht geprüft werden, das für die 2. Liga, aber nicht für die 1. Bundesliga zugelassen würde“, verdeutlicht Gishild Schaufler, Chefin der Landesumweltanwaltschaft (LUA). Ein Punkt, an dem sich auch Landesrat Martin Zauner stößt. „Die Austria braucht eine langfristige Lösung“, erklärt der FPÖ-Politiker, der von Auingers Plan überrascht wurde.

Bezüglich einer eigenen Lösung erklärte er gegenüber der „Krone“: „Ich bin zuversichtlich, dass wir zeitnah einen geeigneten Standort gefunden haben werden. Entscheidend ist für mich, dass dieser erstligatauglich ist und dadurch andere Sportarten dadurch keine Nachteile erfahren, sondern im Idealfall ebenfalls davon profitieren.“

Lesen Sie auch:
Die Austria haderte nach der Partie mit den vergebenen Chancen.
Keine Punkte
Nach Boykott fehlte Violetten Kaltschnäuzigkeit
23.10.2026

Konkret ginge es im Sportzentrum Nord etwa um das Leichtathletik Team Salzburg, das genau dort, wo das Stadion entstehen könnte, beheimatet ist. Obmann Erik Pausch zeigte sich überrascht: „Aktuell hätten wir in der Stadt Salzburg keine Alternative.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
29.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.042 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.276 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
87.321 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1284 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1079 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Zauner überrascht
Austria-Stadion: Auingers Idee hat einen Haken
Knapper Cup-Sieg
Bullen schleppen sich in Bregenz ins Viertelfinale
Rattie überzeugt
Kanadier brachte frischen Wind an die Salzach
Nach Pause zurück
Ohne Fußball geht‘s bei Unterhaus-Legende nicht
Pertl 2026 bärenstark
„Habe noch nie so eine gute Saison gehabt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf