Katze gequält und gekreuzigt: Irre Täter gesucht

Ein entsetzlicher Fall von Tierquälerei wurde in der Obersteiermark bekannt: In Admont quälten unbekannte Täter bereits Mitte Oktober eine Katze, töteten sie und schraubten sich sogar an ein Kreuz. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.
Der Freispruch für junge Männer in Tirol, die Kater „Schmotzer“ getötet hatten, sorgte im Sommer für Aufregung und viel Kritik. Ein brutaler Fall von Tierquälerei wurde nun auch in der Obersteiermark bekannt, konkret in der Stiftsgemeinde Admont im Nationalpark Gesäuse.
Katze hing auf Kreuz
Dort entdeckten Passanten bereits in den Morgenstunden des 14. Oktober im Ortsteil Aigen eine tote Katze neben der Fahrbahn, sie war auf einem behelfsmäßigen, etwa einen Meter hohen Kreuz befestigt. Die Untersuchungen durch einen Tierarzt ergaben, dass die schwarze Katze offenbar noch lebend gequält und dann erschossen wurde. Die Täter schraubten das Tier im Anschluss auf einen senkrechten Steher mit einem quer liegenden Brett, ähnlich einem Kreuz. Spielte Satanismus eine Rolle?
Bisher verliefen die Ermittlungen nach den Tätern erfolglos. Die Polizei bitte daher um Hinweise an die Polizeiinspektion Admont unter der Nummer 059133/6341.
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