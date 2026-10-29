Katze gequält und gekreuzigt: Irre Täter gesucht

Katze hing auf Kreuz

Dort entdeckten Passanten bereits in den Morgenstunden des 14. Oktober im Ortsteil Aigen eine tote Katze neben der Fahrbahn, sie war auf einem behelfsmäßigen, etwa einen Meter hohen Kreuz befestigt. Die Untersuchungen durch einen Tierarzt ergaben, dass die schwarze Katze offenbar noch lebend gequält und dann erschossen wurde. Die Täter schraubten das Tier im Anschluss auf einen senkrechten Steher mit einem quer liegenden Brett, ähnlich einem Kreuz. Spielte Satanismus eine Rolle?