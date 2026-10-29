Jetzt wird‘s schräg: Heidi gibt neuen Kostüm-Tipp!

Doch damit nicht genug: Am Mittwoch postete Heidi dann ein Foto mit einem weiteren Hinweis. Ein Video, auf dem sie eine rosa-gelbliche Krater-ähnliche Oberfläche filmt. Um was es sich dabei handelt, verrät Heidi natürlich nicht. Die User raten: „Endometriose“ oder „Korallenriff“. Appetitlich sieht das, was auf dem Video zu sehen ist, jedenfalls nicht aus.