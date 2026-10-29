Jetzt wird‘s schräg: Heidi gibt neuen Kostüm-Tipp!

In zwei Tagen ist Halloween und viele Fans stellen sich die Frage: In welchem Kostüm wird die „Queen of Halloween“ höchstpersönlich auftreten? Heidi Klum gab über die letzten Wochen immer wieder vereinzelt Hinweise auf ihre Verkleidung. Jener Hinweis vom Donnerstag ist besonders skurril.
Heidi Klum hat erneut einen Hinweis zu ihrem diesjährigen Halloweenkostüm veröffentlicht! Dieser ist – verglichen mit jenen Hinweisen von vor einigen Tagen – relativ harmlos, aber dennoch schräg.
Heidi schockte mit Ekel-Hinweisen
Heidi hatte am Mittwoch einen grauslichen Hinweis auf Instagram gepostet. Auf dem Bild sah es so aus, als würde Heidi ein Foto von Innereien posten – igitt! Darunter schrieb Heidi: „Könnt ihr raten? Hier ist der nächste Hinweis! Nur noch vier Tage ...“
Doch damit nicht genug: Am Mittwoch postete Heidi dann ein Foto mit einem weiteren Hinweis. Ein Video, auf dem sie eine rosa-gelbliche Krater-ähnliche Oberfläche filmt. Um was es sich dabei handelt, verrät Heidi natürlich nicht. Die User raten: „Endometriose“ oder „Korallenriff“. Appetitlich sieht das, was auf dem Video zu sehen ist, jedenfalls nicht aus.
Hier sehen Sie das Video auf Instagram:
Heidi macht es offenbar Spaß, ihre Follower ein wenig im Dunkeln tappen zu lassen. Denn am Donnerstag folgte der nächste, äußerst schräge Hinweis: Heidi postete auf Instagram ein Video eines Mannequins, welchem eine Art Tragerucksack angezogen wird:
In den Kommentaren häufen sich die wildesten Theorien: „Zombie-Kuh“, „Tom Cruise in jedem ,Mission Impossible‘-Streifen“ oder „Das Monster aus ,Resident Evil‘, erster Teil“. Was der Tragerucksack mit den vorherigen Hinweisen zu tun hat – werden wir erst am Samstag erfahren!
„Queen of Halloween“
Jedes Jahr herrscht besonders viel Wirbel um Heidi Klums Halloween-Kostüm. Kein Wunder, denn die 53-Jährige lässt sich stets etwas ganz Besonderes einfallen. Letztes Jahr trat sie als gruselige Medusa auf. Heidis Kostüme sind aufwendig, schrill und lenken stets alle Aufmerksamkeit auf sich. Alle warten deshalb gespannt, was sich das Model dieses Jahr hat einfallen lassen ...
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