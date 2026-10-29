Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15 Jahre CCB

Choreography Center Bleiburg: Auf uns kommt es an!

Kärnten
29.10.2026 16:00
Johann Kresniks Nazi-Parodie „Auf und kommt es an“ mit dem grandiosen Andreas Seifert als Jura ...
Johann Kresniks Nazi-Parodie „Auf und kommt es an“ mit dem grandiosen Andreas Seifert als Jura Soyfer und kongenialen Laien gab den Anstoß zur Gründung des CCB.(Bild: Zdravko Haderlap)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Kommenden Samstag feiert das Choreography Center Bleiburg (CCB) im Kulturni dom 15 Bestandsjahre im Zeichen zeitgenössischer Tanzkunst zwischen künstlerischem Erbe und Gegenwart.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jubel brandet 2009 hoch im Bleiburger Kulturni dom, wo der Weltklasse-Choreograf und Theater-Provokateur Johann Kresnik erstmals in seiner Heimat inszeniert – um mit seiner Nazi-Parodie „Auf uns kommt es an“ den großen, im KZ Buchenwald zu Grunde gegangene Dichter Jura Soyfer stellvertretend für das Meer aus Toten und die untilgbare Schuld auf schmalem Pfad zwischen fieberweißem Wahnsinn und blutbesudelter Hoffnung durch den braunen Sud der Vergangenheit waten zu lassen.

Kritische gesellschaftliche und politische Themen
„Ballett kann kämpfen!“: Es ist Kresniks gesellschaftskritisches, hoch politisches, in seinem Schaffen omnipräsentes Leitmotiv, das auch dem CCB seit 15 Jahren als programmatische Prämisse gilt – in der Beschäftigung mit Kärntner Persönlichkeiten und politischen Themen an der Schnittstelle dreier Kulturen im Alpen-Adria-Raum.

Weltklasse-Choreograf aus Kärnten und Theater-Provokateur Johann Kresnik 2009 in Bleiburg bei ...
Weltklasse-Choreograf aus Kärnten und Theater-Provokateur Johann Kresnik 2009 in Bleiburg bei den Proben zu „Auf uns kommt es an.“(Bild: zdravko haderlap)

„Auf uns kommt es an“ – damals wie heute und Kresniks gleichnamige Produktion ist auch entscheidender Impulsgeber für die Gründung des CCB von Andrea Hein und Zdravko Haderlap am 26. Mai 2011. Seit Anbeginn versteht sich das Choreografiezentrum nicht nur als Veranstalter, sondern als Plattform für künstlerische Entwicklung, Vermittlung und Austausch, die neben Aufführungen auch Workshops, Schulprojekte und interdisziplinäre Zusammenarbeit forciert.

Zentrales Format und Weiterentwicklung
Die Lange Nacht des Tanzes (künstlerische Leitung: Anna Hein) entwickelt sich zu einem zentralen Format, um kurze, zeitgenössische Choreografien an unterschiedlichen Orten (u. a. in Bleiburg, Gmünd, St. Kanzian, Millstatt, Villach, Slowenien) zusammenzubringen. Seit 2022 wird die Weiterentwicklung unter neuem Vorstand (Zdravko Haderlap, Mathias Kunauer, Jutta Mitteregger, Mirjam Sadjak) vorangetrieben. 2024 wird Guido Markowitz (Ballettdirektor vom Theater Pforzheim) Obmann und künstlerischer Leiter, neue Formate, Perspektiven und Erweiterung um das CCB Tanzbüro Villach setzen die Erfolgsgeschichte fort, die am 31. Oktober (18 Uhr) in den Jubiläumsabend mündet, der im Kulturni dom Bleiburg Gespräche, Musik und Tanz bietet. Infos und Programm: ccb-tanz.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
29.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg geborgen
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist heuer Österreichs schönster Ort
155.042 mal gelesen
Vorarlberg holt sich bereits den fünften Titel.
Ausland
Züge kollidiert: Über 60 Todesopfer, Zahl steigt
105.276 mal gelesen
Die Bilder zeigen das Ausmaß der Zug-Katastrophe in Spanien. Bei dem Zusammenstoß zweier ...
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
87.321 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2069 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1284 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Außenpolitik
USA geben Kiew auf: „Trump denkt, dass Krieg …“
1079 mal kommentiert
Trump erwähnt mittlerweile bei jeder Gelegenheit, dass Selenskyj für die hohen Spritpreise in ...
Mehr Kärnten
15 Jahre CCB
Choreography Center Bleiburg: Auf uns kommt es an!
„Ein Meilenstein“
Bildungszentrum für 4,3 Millionen Euro saniert
Missverständnisse?
Beeinträchtigten wurde ein Zuschlag vorenthalten
Krone Plus Logo
Zwei Freunde packen an
Darum sind Gipfelkreuze keine Klettergerüste
Krone Plus Logo
Auf dem Weg zur Arbeit
Im Siedlungsgebiet: „Wolf stand plötzlich vor uns“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf