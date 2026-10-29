Choreography Center Bleiburg: Auf uns kommt es an!

Kommenden Samstag feiert das Choreography Center Bleiburg (CCB) im Kulturni dom 15 Bestandsjahre im Zeichen zeitgenössischer Tanzkunst zwischen künstlerischem Erbe und Gegenwart.
Jubel brandet 2009 hoch im Bleiburger Kulturni dom, wo der Weltklasse-Choreograf und Theater-Provokateur Johann Kresnik erstmals in seiner Heimat inszeniert – um mit seiner Nazi-Parodie „Auf uns kommt es an“ den großen, im KZ Buchenwald zu Grunde gegangene Dichter Jura Soyfer stellvertretend für das Meer aus Toten und die untilgbare Schuld auf schmalem Pfad zwischen fieberweißem Wahnsinn und blutbesudelter Hoffnung durch den braunen Sud der Vergangenheit waten zu lassen.
Kritische gesellschaftliche und politische Themen
„Ballett kann kämpfen!“: Es ist Kresniks gesellschaftskritisches, hoch politisches, in seinem Schaffen omnipräsentes Leitmotiv, das auch dem CCB seit 15 Jahren als programmatische Prämisse gilt – in der Beschäftigung mit Kärntner Persönlichkeiten und politischen Themen an der Schnittstelle dreier Kulturen im Alpen-Adria-Raum.
„Auf uns kommt es an“ – damals wie heute und Kresniks gleichnamige Produktion ist auch entscheidender Impulsgeber für die Gründung des CCB von Andrea Hein und Zdravko Haderlap am 26. Mai 2011. Seit Anbeginn versteht sich das Choreografiezentrum nicht nur als Veranstalter, sondern als Plattform für künstlerische Entwicklung, Vermittlung und Austausch, die neben Aufführungen auch Workshops, Schulprojekte und interdisziplinäre Zusammenarbeit forciert.
Zentrales Format und Weiterentwicklung
Die Lange Nacht des Tanzes (künstlerische Leitung: Anna Hein) entwickelt sich zu einem zentralen Format, um kurze, zeitgenössische Choreografien an unterschiedlichen Orten (u. a. in Bleiburg, Gmünd, St. Kanzian, Millstatt, Villach, Slowenien) zusammenzubringen. Seit 2022 wird die Weiterentwicklung unter neuem Vorstand (Zdravko Haderlap, Mathias Kunauer, Jutta Mitteregger, Mirjam Sadjak) vorangetrieben. 2024 wird Guido Markowitz (Ballettdirektor vom Theater Pforzheim) Obmann und künstlerischer Leiter, neue Formate, Perspektiven und Erweiterung um das CCB Tanzbüro Villach setzen die Erfolgsgeschichte fort, die am 31. Oktober (18 Uhr) in den Jubiläumsabend mündet, der im Kulturni dom Bleiburg Gespräche, Musik und Tanz bietet. Infos und Programm: ccb-tanz.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.