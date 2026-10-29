Choreography Center Bleiburg: Auf uns kommt es an!

„Auf uns kommt es an“ – damals wie heute und Kresniks gleichnamige Produktion ist auch entscheidender Impulsgeber für die Gründung des CCB von Andrea Hein und Zdravko Haderlap am 26. Mai 2011. Seit Anbeginn versteht sich das Choreografiezentrum nicht nur als Veranstalter, sondern als Plattform für künstlerische Entwicklung, Vermittlung und Austausch, die neben Aufführungen auch Workshops, Schulprojekte und interdisziplinäre Zusammenarbeit forciert.

Zentrales Format und Weiterentwicklung

Die Lange Nacht des Tanzes (künstlerische Leitung: Anna Hein) entwickelt sich zu einem zentralen Format, um kurze, zeitgenössische Choreografien an unterschiedlichen Orten (u. a. in Bleiburg, Gmünd, St. Kanzian, Millstatt, Villach, Slowenien) zusammenzubringen. Seit 2022 wird die Weiterentwicklung unter neuem Vorstand (Zdravko Haderlap, Mathias Kunauer, Jutta Mitteregger, Mirjam Sadjak) vorangetrieben. 2024 wird Guido Markowitz (Ballettdirektor vom Theater Pforzheim) Obmann und künstlerischer Leiter, neue Formate, Perspektiven und Erweiterung um das CCB Tanzbüro Villach setzen die Erfolgsgeschichte fort, die am 31. Oktober (18 Uhr) in den Jubiläumsabend mündet, der im Kulturni dom Bleiburg Gespräche, Musik und Tanz bietet. Infos und Programm: ccb-tanz.at