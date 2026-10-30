Ski-Legende: „Ich sehe bei uns keine Siegläufer!“

Ski-Legende Fritz Strobl findet klare Worte für die aktuellen Kräfteverhältnisse im Weltcup. Der 54-Jährige wirft die Flinte aber nicht ins Korn.
Eine Anlaufstelle für alle Athleten – das will das Donnerstag neu eröffnete „Salomon Performance Center“ in Grödig nahe Salzburg sein. Also für jüngere Skiprofis wie Viktoria Bürgler und Vincent Wieser – und für Legenden, die ihre Karrieren längst beendet haben.
Eine davon ist Fritz Strobl. Der Abfahrts-Olympiasieger von Salt Lake City 2002 zittert in dieser Saison um einen speziellen Rekord: die schnellste Fahrt auf der Kitzbüheler „Streif“. 1:51,58 Minuten benötige der „Mozart der Mausefalle“ bei seiner Fabelfahrt 1997. Just zum 30er könnte der Rekord im Jänner 2027 fallen. „Giovanni Franzoni war heuer schon knapp dran“, blickt der Kärntner auf den Sieg des Italieners in 1:52,31 Minuten zurück. Heiße Anwärter sind mit Franjo von Allmen und Marco Odermatt zwei Schweizer.
Österreicher sieht er mit Ausnahme von Vincent Kriechmayer nicht im Kreis der Kandidaten. „Aus heimischer Sicht sehe ich derzeit leider keine Siegläufer“, meint der 54-Jährige. Das gilt aber für den ganzen Weltcup. „Bei den Trainern sind wir gut aufgestellt. Von den Rahmenbedingungen stehen wir der Schweiz um nichts nach“, sagte Strobl. Aber: „Für rot-weiß-rote Erfolge muss alles passen.“
„Das hilft nichts“
Nach dem sehr durchwachsenen Auftakt in Sölden ist er dennoch nicht negativ gestimmt. „Ich bin ein positiver Mensch. Nach dem ersten Rennen die Flinte ins Korn zu werfen, hilft nichts. Wir haben heuer eine WM und auch Läufer, die um Medaillen mitfahren können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.