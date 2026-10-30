Ski-Legende: „Ich sehe bei uns keine Siegläufer!“

Eine davon ist Fritz Strobl. Der Abfahrts-Olympiasieger von Salt Lake City 2002 zittert in dieser Saison um einen speziellen Rekord: die schnellste Fahrt auf der Kitzbüheler „Streif“. 1:51,58 Minuten benötige der „Mozart der Mausefalle“ bei seiner Fabelfahrt 1997. Just zum 30er könnte der Rekord im Jänner 2027 fallen. „Giovanni Franzoni war heuer schon knapp dran“, blickt der Kärntner auf den Sieg des Italieners in 1:52,31 Minuten zurück. Heiße Anwärter sind mit Franjo von Allmen und Marco Odermatt zwei Schweizer.