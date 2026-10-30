„Konrad Laimer gibt jedem Team sehr gutes Gefühl“

Vor dem Bundesliga-Kracher zwischen Bayern München und Borussia Dortmund hat „Sky“-Experte Lothar Matthäus einen klaren Favoriten. Der Rekordnationalspieler schwärmt von den Münchnern, insbesondere von ÖFB-Legionär Konrad Laimer. Auch für Ex-Bulle Joane Gadou findet der 65-Jährige lobende Worte.