Altkanzlerin Merkel zu AfD-Erfolg: „Herz blutet“

„Das ist ein Einschnitt, ein wirklicher Einschnitt, den wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erleben.“ Der früheren CDU-Parteichefin „blutet das Herz“, wie sie gestehen musste. Die 72-Jährige riet zu einer anderen Art der Kommunikation, um die Bevölkerung besser zu erreichen und Fortschritte besser zu erklären. „Die individuelle Ansprache der Bürger“ sei wohl wichtiger geworden als früher, erklärte Merkel. Demokratische Parteien müssten jetzt stärker den Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern suchen.