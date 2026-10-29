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Christina Aguilera schickt Splitternackt-Grüße

Society International
29.10.2026 17:00
Christina Aguilera sorgt auf Instagram gerade für Aufsehen. Der Grund: Sie posiert ...
Christina Aguilera sorgt auf Instagram gerade für Aufsehen. Der Grund: Sie posiert splitterfasernackt in der Wanne.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Presley Ann)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Hat sich Christina Aguilera etwa von Kollegin Britney Spears anstecken lassen? Zumindest was den Hang zu Nackt-Selfies betrifft. Denn jetzt schockte auch Xtina ihre Fans mit einem Instagram-Foto, das sie im Evakostüm in der Badewanne zeigt.

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Der sinnlich beleuchtete Schnappschuss zeigt die Sängerin, die ihre Brustwarzen mit Geist-Emojis verdeckte – passend zu Halloween. Ihre platinblonden Haare hatte sie zur Seite gestrichen, sodass sie ihr Gesicht teilweise verdeckten.

„Die letzten Looks vor Xtinaween“
Während sie sich am Badewannenrand abstützte, schoss sie mit ihrem Handy das freizügige Foto.

Christina Aguilera zeigte sich splitterfasernackt auf Instagram.
Christina Aguilera zeigte sich splitterfasernackt auf Instagram.(Bild: instagram.com/xtina)

„Die letzten Looks vor Xtinaween“, schrieb die 45-Jährige zu dem Bild. Dazu postete sie mehrere Halloween-Emojis.

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Ihre Fans waren begeistert. Ein Fan kommentierte: „Das war kein Erdbeben, ich bin einfach nur auf die Knie gefallen.“ Ein Zweiter witzelte: „Das bin ich nach vier Martinis im Hotel-Badezimmer.“

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