Lenker bei Unfall beinahe von Gurt stranguliert

Großes Glück im Unglück hatte am Donnerstag ein steirischer Lkw-Lenker: Er hing nach einem Unfall im Fahrzeug fest und wurde beinahe von seinem eigenen Gurt stranguliert. Zwei Ersthelfer retteten sein Leben.
Am Donnerstagvormittag wurden die Einsatzkräfte auf die S35 kurz vor Deutschfeistritz alarmiert. Ein Klein-Lkw mit Anhänger war umgestürzt und blockierte die zweite Fahrspur.
Dramatisch: Der Lenker war im Fahrzeug eingeklemmt – er befand sich stehend im umgefallenen Lkw und wurde durch den eigenen Sicherheitsgurt beinahe stranguliert. Zwei beherzte Männer griffen vor dem Eintreffen der Feuerwehr ein und retteten sein Leben.
Die Feuerwehrkräfte befreiten ihn schließlich aus der Fahrerkabine. Der Verletzte wurde an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Im Einsatz standen die Wehren aus Peggau, Friesach/Wörth und Deutschfeistritz.
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