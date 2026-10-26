Igitt! Klum gibt Ekel-Hinweis auf Halloween-Kostüm

Heidi Klum lässt ihre Fans rätseln: Wie grausig wird ihr diesjähriges Halloween-Kostüm wirklich? Auf Instagram veröffentlichte die „Queen of Halloween“ eine Woche vor dem schaurigen Fest jedenfalls einen ziemlich unappetitlich anmutenden Hinweis ...
Schon seit Jahren feiert Heidi Klum eine große Halloween-Sause und überrascht ihre Fans Jahr um Jahr mit einem neuen, spektakulären Kostüm. Heuer soll es, so verriet die 53-Jährige unlängst, „sehr blutig“ werden.
„Was ist mein Kostüm?“
Knapp eine Woche vor dem schaurigen Fest gab die Model-Schönheit ihren Fans nun einen ersten Tipp auf Instagram. „Was ist mein Kostüm?“, fragte sie und veröffentlichte dazu ein Foto, das ein bisschen an Dr. Frankensteins Labor erinnert und, wie es scheint, einen Haufen von Innereien zeigt.
Mit diesem Foto läutete Heidi Klum den Halloween-Countdown ein:
In den Kommentaren fingen die Fans von Klum jedenfalls schon munter an zu tippen. „Eine Autopsie?“, riet einer munter drauflos. „Rindfleischsuppe mit viel Gemüse“, witzelte ein anderer – wohl auch Bezug nehmend auf Klums Leidenschaft fürs Kochen von Suppen.
Heidi als Film-Monster?
Viele waren sich beim Blick auf diesen Schnappschuss jedoch sicher: Heidi wird sich heuer in die Kreatur Monstro Elisasue aus dem Horrorfilm „The Substance“ mit Demi Moore und Margaret Qualley verwandeln. Andere hielten dagegen und sahen hingegen Parallelen zum Horrorstreifen „Carrie“ aus dem Jahr 1976.
Vielleicht ließ sich Klum aber doch von den Clicker-Kreaturen aus der postapokalyptischen Serie „The Last of Us“ inspirieren, wie wieder andere tippten.
Medusa, Regenwurm, Jessica Rabbit
Auch wenn die Fans bereits viele kreative Antworten geliefert haben: Wie schaurig Klums heuriges Kostüm wirklich werden wird, das wird erst am Wochenende enthüllt werden. Aber wer Heidi kennt, der weiß: Die 53-Jährige ist immer für eine Überraschung gut!
Im letzten Jahr verwandelte sich Klum etwa in das Ungeheuer Medusa, in den Jahren zuvor kam sie etwa als Pfau, Regenwurm, Alien, Jessica Rabbit, alte Frau oder Shreks Ehefrau Fiona.
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