Igitt! Klum gibt Ekel-Hinweis auf Halloween-Kostüm

„Was ist mein Kostüm?“

Knapp eine Woche vor dem schaurigen Fest gab die Model-Schönheit ihren Fans nun einen ersten Tipp auf Instagram. „Was ist mein Kostüm?“, fragte sie und veröffentlichte dazu ein Foto, das ein bisschen an Dr. Frankensteins Labor erinnert und, wie es scheint, einen Haufen von Innereien zeigt.