Seife, Creme und Co. bis zu 150 Prozent teurer

Unterschiede auch im Warenkorb

Auch bei jenen Anbietern, die in Deutschland und Österreich ihre Waren anbieten, fielen die Preisunterschiede auf. Der Warenkorb war bei DM in Deutschland mit 129,90 Euro deutlich günstiger als in Österreich (147,20 Euro). Auch bei Müller musste man in Österreich gut 17 Euro mehr bezahlen. „Nach wie vor gibt es für diese Preisunterschiede keine nachvollziehbare Begründung“, heißt es seitens der AK Tirol.