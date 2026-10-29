Explosion und Brand in Gartenhütte: Ein Todesopfer

Explosionen auch bei Löscharbeiten

Nachbarn hatten gegen 18.30 Uhr zuerst einen lauten Knall gehört und dann die lichterloh in Flammen stehende Hütte gesehen, sie schlugen umgehend Alarm. Rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Fürstenfeld und Übersbach rückten aus. Zuerst galt es, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern, dann wurde der Brand mit weiteren Löschleitungen bekämpft. Dabei wurde es erneut brenzlig, es kam zu mehreren weiteren Explosionen von Gaskartuschen.